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Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»

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#Северный поток-2 #Дания
Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»

В Дании может быть принят закон, позволяющий заблокировать или отложить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

Строительство Россией газопровода «Северный поток-2» должно обсуждаться на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Владимиром Гройсманом, - сообщается на сайте правительства Украины.

«Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом «гибридного оружия», которое угрожает всем странам-потребителям газа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый газопровод в обход Украины необходим России, чтобы лишить Киев возможности финансировать армию и впоследствии напасть на страну.

О необходимости свернуть «Северный поток-2» говорил в мае и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, европейские страны зависят от российского газа и потому не могут принимать мер в отношении России, - передает РБК.
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#Северный поток-2 #Дания

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