Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»

В Дании может быть принят закон, позволяющий заблокировать или отложить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом.





«Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива», — говорится в сообщении.



В свою очередь, Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом «гибридного оружия», которое угрожает всем странам-потребителям газа.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый газопровод в обход Украины необходим России, чтобы лишить Киев возможности финансировать армию и впоследствии напасть на страну.



О необходимости свернуть «Северный поток-2» говорил в мае и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, европейские страны зависят от российского газа и потому не могут принимать мер в отношении России, - передает Строительство Россией газопровода «Северный поток-2» должно обсуждаться на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Владимиром Гройсманом, - сообщается на сайте правительства Украины.«Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива», — говорится в сообщении.В свою очередь, Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом «гибридного оружия», которое угрожает всем странам-потребителям газа.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый газопровод в обход Украины необходим России, чтобы лишить Киев возможности финансировать армию и впоследствии напасть на страну.О необходимости свернуть «Северный поток-2» говорил в мае и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, европейские страны зависят от российского газа и потому не могут принимать мер в отношении России, - передает РБК