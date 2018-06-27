В мире

сегодня, 16:17

Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине‍

326
#Украина #Рада #США
Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине‍

США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Депутат Рады заявил, что США не заинтересованы в мире на Украине, и обвинил власти в измене Родине, - передает НТВ.

Депутат Евгений Мураев заявил, что США не только не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе, но и делают все для того, чтобы боевые действия продолжались. По мнению парламентария, это делается для того, чтобы с помощью санкцию ослабить Россию и Евросоюз, геополитических противников Соединенных Штатов.

При этом депутат заявил, что сегодняшнее киевское руководство помогает США и зарабатывает на войне.

Евгений Мураев, депутат Верховной рады: «Наша власть, я уверен в этом, является тем субъектом, который изменил Родине и потакает этому запросу со стороны Штатов. Плюс она на этом конфликте зарабатывает».

Также Мураева в эфире канала NewsOne заявил, что сегодня Украине необходимо отменить все санкции, реанимировать экономику и стабилизировать отношения с соседними странами.
326
#Украина #Рада #США

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»
#Северный поток-2 #Дания
Дания может заблокировать строительство «Северного потока — 2»

сегодня, 16:22

В мире
В работе Telegram по всему миру произошел сбой‍
#Telegram #сбой
В работе Telegram по всему миру произошел сбой‍

сегодня, 16:14

В мире
Родченков пытался покончить с собой
#Родченков #самоубийство
Родченков пытался покончить с собой

сегодня, 14:42

В мире
Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018‍
#ЧМ-2018‍
Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018‍

вчера, 16:52

В мире
В ОБСЕ осудили запрет на въезд на Украину российским журналистам
#ОБСЕ #запрет #Украина
В ОБСЕ осудили запрет на въезд на Украину российским журналистам

вчера, 13:55

В мире
Депутат бундестага рассказал о потерях ФРГ от санкций против России‍
#ФРГ #санкции #Россия
Депутат бундестага рассказал о потерях ФРГ от санкций против России‍

вчера, 13:11

В мире