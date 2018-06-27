Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине‍

США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине и делают все для его продолжения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.





Депутат Евгений Мураев заявил, что США не только не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе, но и делают все для того, чтобы боевые действия продолжались. По мнению парламентария, это делается для того, чтобы с помощью санкцию ослабить Россию и Евросоюз, геополитических противников Соединенных Штатов.



При этом депутат заявил, что сегодняшнее киевское руководство помогает США и зарабатывает на войне.



Евгений Мураев, депутат Верховной рады: «Наша власть, я уверен в этом, является тем субъектом, который изменил Родине и потакает этому запросу со стороны Штатов. Плюс она на этом конфликте зарабатывает».



Также Мураева в эфире канала NewsOne заявил, что сегодня Украине необходимо отменить все санкции, реанимировать экономику и стабилизировать отношения с соседними странами. Депутат Рады заявил, что США не заинтересованы в мире на Украине, и обвинил власти в измене Родине, - передает НТВ Депутат Евгений Мураев заявил, что США не только не заинтересованы в завершении конфликта в Донбассе, но и делают все для того, чтобы боевые действия продолжались. По мнению парламентария, это делается для того, чтобы с помощью санкцию ослабить Россию и Евросоюз, геополитических противников Соединенных Штатов.При этом депутат заявил, что сегодняшнее киевское руководство помогает США и зарабатывает на войне.Евгений Мураев, депутат Верховной рады: «Наша власть, я уверен в этом, является тем субъектом, который изменил Родине и потакает этому запросу со стороны Штатов. Плюс она на этом конфликте зарабатывает».Также Мураева в эфире канала NewsOne заявил, что сегодня Украине необходимо отменить все санкции, реанимировать экономику и стабилизировать отношения с соседними странами.