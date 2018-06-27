Общество

сегодня, 16:21

Липчане получили более 90 000 электронных больничных

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#больничный #ФСС
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Липчане получили более 90 000 электронных больничных

Регион находится в топ-3 по внедрению документооборота.

По данным ФСС, на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Белгородская область (163 тыс. листов), на втором месте - Липецкая область (91,2 тыс. листов), а на третьем месте - Кемеровская область (83,2 тыс. листов). В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Мордовия (73,95%), затем идут Белгородская область (66,09%), Липецкая область (57,05%) и Чечня (44,26 %).

Как сообщает Фонд социального страхования, электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.

В России уже выдали 1,5 миллиона электронных больничных. Такие документы выдают 5,6 тыс. медицинских организаций по России
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#больничный #ФСС
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Комментарии (2)

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Даша

47 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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митинг сегодня в 19.00

сегодня, 16:32
Понятно,что сам Путин является инициатором антинародной пенсионной реформы (по указанию мирового правительства), но, как всегда, спрятался в "кустах" и якобы не участвует в обсуждении гибельной для народа и страны меры по повышению пенсионного возраста. А в это время его ставленники медведевы, кудрины, чубайсы и прочие могильщики Руси своим циничным враньём рвут народ в лохмотья, убеждая его, что нет ничего лучше платить им всю жизнь пенсионные взносы и умереть, так и не дожив до пенсии. В случае, если народ поднимется и появится серьезная угроза массовых народных волнений, то "галерный раб", как ясно солнышко выйдет и скажет, что пенсионная реформа отменяется. Начнутся массовые овации и польются панегирики в адрес "отца народа". Ну, а если народ промолчит, то по-тихому все эти меры геноцида против Русского народа будут внедрены
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