Липчане получили более 90 000 электронных больничных

Регион находится в топ-3 по внедрению документооборота.

По данным ФСС, на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Белгородская область (163 тыс. листов), на втором месте - Липецкая область (91,2 тыс. листов), а на третьем месте - Кемеровская область (83,2 тыс. листов). В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Мордовия (73,95%), затем идут Белгородская область (66,09%), Липецкая область (57,05%) и Чечня (44,26 %).



Как сообщает Фонд социального страхования, электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.



В России уже выдали 1,5 миллиона электронных больничных. Такие документы выдают 5,6 тыс. медицинских организаций по России