В работе Telegram по всему миру произошел сбой‍

45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram. Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует. Предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле.





Сбой произошел около 15:00. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram.



Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует, - пишет



Предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов. В России Telegram блокируется по судебному решению силами государства с 16 апреля.



Напомним, мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список Роскомнадзора начали попадать и сторонние адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок. На действия надзорного ведомства уже пожаловались, в частности, «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Qiwi. Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, о проблемах пишут пользователи России, Финляндии, Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.Сбой произошел около 15:00. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram.Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует, - пишет "Коммерсантъ" Предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов. В России Telegram блокируется по судебному решению силами государства с 16 апреля.Напомним, мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список Роскомнадзора начали попадать и сторонние адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок. На действия надзорного ведомства уже пожаловались, в частности, «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Qiwi.