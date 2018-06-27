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сегодня, 16:14

В работе Telegram по всему миру произошел сбой‍

337
#Telegram #сбой
В работе Telegram по всему миру произошел сбой‍

45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram. Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует. Предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле.

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов, о проблемах пишут пользователи России, Финляндии, Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Испании.

Сбой произошел около 15:00. 45% пользователей сообщают, что не могут подключиться к серверу, у 35% возникают проблемы с отправкой сообщении, еще 18% не могут войти в Telegram.

Чем вызвана проблема с доступом, компания пока не комментирует, - пишет "Коммерсантъ".

Предыдущие сбои в работе Telegram по всему миру наблюдались в апреле. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял сбои перегревом одного из серверов. В России Telegram блокируется по судебному решению силами государства с 16 апреля.

Напомним, мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список Роскомнадзора начали попадать и сторонние адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок. На действия надзорного ведомства уже пожаловались, в частности, «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Qiwi.
337
#Telegram #сбой

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