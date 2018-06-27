Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос продления контрсанкций в отношении стран Запада на 2019 год. Об этом он сообщил на совещании по вопросам международной торговли.





Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. Премьер также отметил, что ответные санкции сохраняют силу.



"И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период", — сказал Медведев.



Он уточнил, что речь идет о продлении на 2019 год.



Закон о контрсанкциях был подписан президентом Владимиров Путиным в начале июня. Согласно документу, Россия может вводить ответные ограничительные меры на недружественные шаги США и других стран.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изучить вопрос продления ответных ограничительных мер на 2019. Об этом он сказал на совещании по вопросам международной торговли, - передает РИА-Новости Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. Премьер также отметил, что ответные санкции сохраняют силу."И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период", — сказал Медведев.Он уточнил, что речь идет о продлении на 2019 год.Закон о контрсанкциях был подписан президентом Владимиров Путиным в начале июня. Согласно документу, Россия может вводить ответные ограничительные меры на недружественные шаги США и других стран.