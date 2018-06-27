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Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

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#Контрсанкции
Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос продления контрсанкций в отношении стран Запада на 2019 год. Об этом он сообщил на совещании по вопросам международной торговли.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изучить вопрос продления ответных ограничительных мер на 2019. Об этом он сказал на совещании по вопросам международной торговли, - передает РИА-Новости.

Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. Премьер также отметил, что ответные санкции сохраняют силу.

"И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период", — сказал Медведев.

Он уточнил, что речь идет о продлении на 2019 год.

Закон о контрсанкциях был подписан президентом Владимиров Путиным в начале июня. Согласно документу, Россия может вводить ответные ограничительные меры на недружественные шаги США и других стран.
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#Контрсанкции

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