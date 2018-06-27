В селах Липецкой области внезапно наступил «сухой закон»

25 магазинов в регионе лишились права торговать спиртным. И все из-за каких-то 60 тысяч рублей…

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области объявило о приостановке лицензии на торговлю спиртными напитками у крупного торгового дома, действующего на территории региона.

В итоге все магазины торговой сети с сегодняшнего дня не имеют пава реализовывать алкоголь. Под санкции попали 25 магазинов в Хлевенском, Тербунском, Воловском. Измалковском, Усманском, Елецком, Добровском, Липецком районах.

Сеть работает в селе, и зачастую ее магазины становятся единственными в населенных пунктах. У которых таким образом сегодня внезапно возник «сухой закон».

Причиной такого решения стал вовремя не оплаченный штраф. Ранее управление оштрафовало торговую сеть за ненадлежащее оформление ценников на алкоголь на 60 тысяч рублей, и деньги до сих пор не поступили.



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