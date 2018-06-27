Общество

сегодня, 15:45

В селах Липецкой области внезапно наступил «сухой закон»

7 2204
#Сухой закон #спиртное. лицензия.
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В селах Липецкой области внезапно наступил «сухой закон»

25 магазинов в регионе лишились права торговать спиртным. И все из-за каких-то 60 тысяч рублей…

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области объявило о приостановке лицензии на торговлю спиртными напитками у крупного торгового дома, действующего на территории региона.

В итоге все магазины торговой сети с сегодняшнего дня не имеют пава реализовывать алкоголь. Под санкции попали 25 магазинов в Хлевенском, Тербунском, Воловском. Измалковском, Усманском, Елецком, Добровском, Липецком районах.

Сеть работает в селе, и зачастую ее магазины становятся единственными в населенных пунктах. У которых таким образом сегодня внезапно возник «сухой закон».

Причиной такого решения стал вовремя не оплаченный штраф. Ранее управление оштрафовало торговую сеть за ненадлежащее оформление ценников на алкоголь на 60 тысяч рублей, и деньги до сих пор не поступили.

Фото dneprcity.net

7 2204
#Сухой закон #спиртное. лицензия.
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Комментарии (7)

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Даша

20 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию)) Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут! Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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ЮРИСТ

сегодня, 18:29
КАКИЕ МАГАЗИНЫ ТОРГОВАЛИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ В ДОБРОВСКОМ РАЙОНЕ
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Я

сегодня, 16:45
А что, самогон запретили?
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Управление

сегодня, 16:38
Прошлый год прожил в деревне все лето в Татарстане.Читаю статистику в прессе "Россияне стали меньше пить",офигел от новости .В деревне не видел водки,кругом самогон,и на корочках настоянный,на орехах,и ещё куча рецептов,но надо заметить что поголовное пьянство там закончилось,самогон по прежнему остался жидкой валютой.
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Алёна.

сегодня, 16:16
Значит покупайка всё-таки закроется вместе с директором П.
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Антисоветчик

сегодня, 16:15
Ингвар, да скорее всего пятёрочка, там больше никого и нет. Ну на нет и вопрсов нет, хотя какая водка летом, а за пивом в любую пивоварню съездить можно. Это не 80-е
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Антисоветчик

сегодня, 16:12
А что в деревнях перевелись умельцы по самогону? Там всегда был самогон. А вино по 600 р. это вообще не ходовой товар. А если уж и самогону не хочется, город всегда поможет.
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