В коробке у суда оказались обычные часы

Оцепление на улице Доватора снято.

У здания №12б по улице Доватора, которое занимают мировые судьи и артисты ансамбля танца "Казаки России", закончилась проверка подозрительного предмета.



Оказалось, что в привязанной к дереву коробке лежали настольные часы.



Напомним, что коробку нашли судебные приставы, которые и подняли тревогу.





