Происшествия
сегодня, 15:26
В коробке у суда оказались обычные часы
4 1324
Оцепление на улице Доватора снято.
У здания №12б по улице Доватора, которое занимают мировые судьи и артисты ансамбля танца "Казаки России", закончилась проверка подозрительного предмета.
Оказалось, что в привязанной к дереву коробке лежали настольные часы.
Напомним, что коробку нашли судебные приставы, которые и подняли тревогу.
Оказалось, что в привязанной к дереву коробке лежали настольные часы.
Напомним, что коробку нашли судебные приставы, которые и подняли тревогу.
4 1324
Даша
Александр
Гость
репа