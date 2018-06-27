Происшествия

сегодня, 15:26

В коробке у суда оказались обычные часы

4 1324
#подозрительный предмет
В коробке у суда оказались обычные часы

Оцепление на улице Доватора снято.

У здания №12б по улице Доватора, которое занимают мировые судьи и артисты ансамбля танца "Казаки России", закончилась проверка подозрительного предмета.

Оказалось, что в привязанной к дереву коробке лежали настольные часы.

Напомним, что коробку нашли судебные приставы, которые и подняли тревогу. 


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4 1324
#подозрительный предмет

Комментарии (4)

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Даша

37 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию)) Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут! Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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Александр

сегодня, 19:32
А тебе лысый я телефон не скажу.
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Гость

сегодня, 18:51
Никто не обкакался?
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репа

сегодня, 16:35
я люблю часы-мне их отдайте
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