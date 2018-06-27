Происшествия

сегодня, 15:18

Уголовник избил знакомого табуреткой и бутылкой из-под пива

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#суд #драка
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Уголовник избил знакомого табуреткой и бутылкой из-под пива

Преступник выплатил 40 000 рублей компенсации морального вреда.

Мировой судья СУ№2 Данковского района вынес приговор по обвинению в причинении легкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался мужчина, который ранее отсидел за убийство и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Как установлено в суде, преступление относится к осени 2016 года. Тогда в квартире одного из домов Данковского района встретились несколько мужчин. Они стали выпивать, выяснять отношения, вспоминая старые обиды. В попытке примирить стороны участников ссор даже отправляли за «мировой» в магазин, но дополнительная порция спиртного только усугубила ситуацию. Конфликт между подсудимым и братом хозяйки квартиры, где проходил банкет, разгорелся под утро. Подсудимый к тому времени уже проснулся, а вот его оппонент был еще пьян. Утро не оказалось мудрее вечера, и отсидевший за убийство мужчина стал бить противника. В ход пошли деревянная табуретка и бутылка из-под пива. Окровавленного мужчину подсудимый вытолкал на лестничную клетку и закрыл дверь. Потерпевшего нашли соседи. Они вызвали бригаду медиков. Избитый пришел в сознание только по пути в больницу.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. До вынесения приговора он принес извинения избитому мужчине и добровольно компенсировал ему моральный вред — выплатил 40 000 рублей. При определении наказания суд учел то, что после выхода из колонии уголовник устроился на работу, встал на путь исправления.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал преступника исправительными работами на срок 280 часов.
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#суд #драка
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Комментарии (6)

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Даша

8 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию)) Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут! Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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Вася садун

сегодня, 20:09
Получил как с Гада)))
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гость

сегодня, 18:08
Культурный, ты не культурный,ты дебильный!
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Нормальный

сегодня, 17:13
Ну почему же оба эти дебила не забили друг дружку насмерть.... Сдохли бы никчемные людишки вместо детей, которых сбивают на дорогах.
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Капитан хворостюк

сегодня, 15:58
Повезло а то так на 10 лет загремел бы
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Культурный

сегодня, 15:54
Надувным табуретом и пластиковой баклажкой.
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