Уголовник избил знакомого табуреткой и бутылкой из-под пива

Преступник выплатил 40 000 рублей компенсации морального вреда.

Мировой судья СУ№2 Данковского района вынес приговор по обвинению в причинении легкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался мужчина, который ранее отсидел за убийство и причинение вреда здоровью средней тяжести.



Как установлено в суде, преступление относится к осени 2016 года. Тогда в квартире одного из домов Данковского района встретились несколько мужчин. Они стали выпивать, выяснять отношения, вспоминая старые обиды. В попытке примирить стороны участников ссор даже отправляли за «мировой» в магазин, но дополнительная порция спиртного только усугубила ситуацию. Конфликт между подсудимым и братом хозяйки квартиры, где проходил банкет, разгорелся под утро. Подсудимый к тому времени уже проснулся, а вот его оппонент был еще пьян. Утро не оказалось мудрее вечера, и отсидевший за убийство мужчина стал бить противника. В ход пошли деревянная табуретка и бутылка из-под пива. Окровавленного мужчину подсудимый вытолкал на лестничную клетку и закрыл дверь. Потерпевшего нашли соседи. Они вызвали бригаду медиков. Избитый пришел в сознание только по пути в больницу.



Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. До вынесения приговора он принес извинения избитому мужчине и добровольно компенсировал ему моральный вред — выплатил 40 000 рублей. При определении наказания суд учел то, что после выхода из колонии уголовник устроился на работу, встал на путь исправления.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал преступника исправительными работами на срок 280 часов.