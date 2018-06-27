Здравствуй, юность в сапогах!

В Липецке торжественно проводили в армию 24 новобранцев

Сегодня на площади Героев состоялись проводы в вооруженные силы России 24 молодых липчан.

Проводы были и впрямь торжественными. Играл оркестр, напутственные слова новобранцам говорили чиновники, а военные билеты вручил военный комиссар Липецка Владимир Иванов.

Как признались в беседе с корреспондентом GOROD48 новобранцы, в армию они идут с охотой.

- Это и долг Родине, а большей задел на будущее, - поделился вчерашний студент техникума сервиса и дизайна Дмитрий Михайлов. – Без службы армии сегодня – никуда. И на роботу нормальный работодатель не берет, и если на госслужбу надумаешь идти… Хотя официального запрета нет, но уже все равно начинают этому вопросу уделять внимание и отдавать предпочтение служившим.

По словам Дмитрия, к армии он готовился. Некоторое время проходил обучение в Воронежском казачьем корпусе, где была соответствующая подготовка. После службы Дмитрий рассматривает два пути.

- Хочу пойти служить в Росгвардию, или на гражданке обязательно получить высшее образование, а лучше – два, и стать профессионалом в той или иной области, - сказал Дмитрий.

Нынешний набор, как уверяют в военкомате, будет проходить службу в Москоувской области. Сами призывники говорят, что слышали на призывном пункте, что некоторым предстоит служить в Нижнем Новгороде.

Всего в рамках весеннего призыва в Липецкой области уходят служить 1600 человек.