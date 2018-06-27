Общество

48 минут назад

Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке

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#затмение Луны #астрономия
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Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке

Взглянуть на небо нужно в конце июля.

Полное затмение Луны произойдет в небе 27 июля. Как сообщает московский планетарий, явление будет хорошо видно практически на всей территории России, в том числе — в Липецкой области.

Максимальную фазу затмения Луны прогнозируют на 23:22 мск. Ученые уточняют, что июльское затмение - самое продолжительное затмение Луны в XXI веке. Его длительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск).

Наблюдать явление можно без специального оборудования.
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#затмение Луны #астрономия
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Комментарии (1)

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гостья

31 минуту назад
не 27 июля, а 27 июНя!
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