Общество
48 минут назад
Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке
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Взглянуть на небо нужно в конце июля.
Полное затмение Луны произойдет в небе 27 июля. Как сообщает московский планетарий, явление будет хорошо видно практически на всей территории России, в том числе — в Липецкой области.
Максимальную фазу затмения Луны прогнозируют на 23:22 мск. Ученые уточняют, что июльское затмение - самое продолжительное затмение Луны в XXI веке. Его длительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск).
Наблюдать явление можно без специального оборудования.
Максимальную фазу затмения Луны прогнозируют на 23:22 мск. Ученые уточняют, что июльское затмение - самое продолжительное затмение Луны в XXI веке. Его длительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск).
Наблюдать явление можно без специального оборудования.
1 651
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