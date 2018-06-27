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По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело

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#похищение
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По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту похищения 46-летнего местного жителя. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны трое мужчин. Их действия следствием квалифицированы по п. «г»  ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что мужчину похитили около 22.00 на улице Рабочей (районе Левобережья). Трое мужчину открыли стрельбу и затолкали его в белый микроавтобус.

По данным следствия, похищенный -  46-летний клиент автомастерской. Похитители стреляли из травматического пистолета.

Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, о похищении в правоохранительные органы заявили очевидцы. В городе объявили план «Перехват», в результате которого автомобиль с находившимися там пассажирами был остановлен в районе ЛТЗ. Потерпевший госпитализирован, а подозреваемые доставлены в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются фигуранты уголовного дела, свидетели и очевидцы Расследование уголовного дела продолжается.  

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#похищение
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Комментарии (3)

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666

3 минуты назад
была бы молодая женщина, то свидетели только бы посмеялись.
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Щорс

26 минут назад
Потихоньку 90 е возвр полиция дремлет а крыша отрабатывает клиентов.
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Спасибо,

сегодня, 11:01
что есть ещё небезразличные люди!!!
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