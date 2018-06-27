сегодня, 10:50
По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело
Напомним, что мужчину похитили около 22.00 на улице Рабочей (районе Левобережья). Трое мужчину открыли стрельбу и затолкали его в белый микроавтобус.
По данным следствия, похищенный - 46-летний клиент автомастерской. Похитители стреляли из травматического пистолета.
Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, о похищении в правоохранительные органы заявили очевидцы. В городе объявили план «Перехват», в результате которого автомобиль с находившимися там пассажирами был остановлен в районе ЛТЗ. Потерпевший госпитализирован, а подозреваемые доставлены в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются фигуранты уголовного дела, свидетели и очевидцы Расследование уголовного дела продолжается.
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