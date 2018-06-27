По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту похищения 46-летнего местного жителя. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны трое мужчин. Их действия следствием квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).Напомним, что мужчину похитили около 22.00 на улице Рабочей (районе Левобережья). Трое мужчину открыли стрельбу и затолкали его в белый микроавтобус.

По данным следствия, похищенный - 46-летний клиент автомастерской. Похитители стреляли из травматического пистолета.

Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, о похищении в правоохранительные органы заявили очевидцы. В городе объявили план «Перехват», в результате которого автомобиль с находившимися там пассажирами был остановлен в районе ЛТЗ. Потерпевший госпитализирован, а подозреваемые доставлены в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются фигуранты уголовного дела, свидетели и очевидцы Расследование уголовного дела продолжается.