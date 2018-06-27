У Городища появятся ярмарочно-выставочная площадка, светодиодный экран, сцена и «каменный ковер»

На Городище, где несколько месяцев ведутся работы по благоустройству, уже отчетливо просматриваются очертания ярмарочно-выставочной площадки, зон тихого и активного отдыха. Сегодня работы на объекте проинспектировал начальник управления строительства Сергей Косинов. В выездном совещании приняли участие руководители фирмы-подрядчика ООО «Строймастер», сотрудники департамента градостроительства и архитектуры, а также представители КБ «Стрелка», разработавшего дизайн-проект обновленного Городища.



- Изначально предполагалось завершить работы к началу Чемпионата мира по футболу, - рассказывает бригадир ООО «Строймастер» Андрей Масленников. Но, сняв верхний слой грунта, мы поняли - под ним поверхность площадки состоит из ила, который еще в советское время складировали здесь после чистки Комсомольского пруда. Естественно строить что-либо на таком основании невозможно. Пришлось срезать и вывозить его, а затем устраивать новое. Кроме того, через территорию проходит огромное количество сетей, что также стало серьезной проблемой. На сегодняшний день большая часть вопросов снята, а работы идут в соответствии с планом.



На объекте одновременно трудятся около 50 человек. Каждый вид работ предусматривает постоянное взаимодействие рабочих разных специальностей. Так в настоящий момент продолжается устройство песчаного и щебневого основания под пешеходные и велосипедные дорожки. Часть из них будут выполнены в крупной плитке. Как отметила архитектор КБ «Стрелка» Анна Хлуденева, передвигаться на роликах, велосипеде, или в инвалидной коляске по такому покрытию значительно комфортнее и безопаснее. Центральную часть площадки «застелют» каменным ковром. По словам специалистов, это уникальное покрытие на основе каменной крошки, скрепленной эпоксидной смолой, имеет целый ряд преимуществ перед асфальтом. Оно изготовлено из экологически чистых материалов, не пылит, не становится скользким после дождя, вместе с тем, обладает высокой устойчивостью к механическим и температурным воздействиям. В вечернее время на территории Городища будут загораться энергосберегающие лампы. Для этого уже установили часть опор и стилизованных светильников.



В ближайшее время начнется подготовка фундамента под сцену. Он станет основой для металлоконструкции высотой 7,5, длиной и шириной по 9 метров соответственно. Наблюдать за выступлением лучших липецких и приглашенных творческих коллективов гости площадки Городище смогут глядя на светодиодный экран, размером 7 на 4 метра. Планируется, что его смонтируют ближе к середине июля. Работы на объекте должны завершиться ко Дню города. Такую задачу накануне в ходе еженедельного совещания перед профильными подразделениями администрации поставил глава Липецка Сергей Иванов.



