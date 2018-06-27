В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Как стало известно GOROD48, накануне в Ельце при странных обстоятельствах умер шестимесячный мальчик. Родители ребенка заметили, что малыш начал терять в весе, и обратились к медикам. Мальчика отправили на обследование, он умер при заборе крови. Причина смерти малыша до сих пор не ясна, даже его родителям.



GOROD48 обратился за комментариями в СУ СК РФ по Липецкой области.