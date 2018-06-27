Происшествия
сегодня, 09:42
В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок
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Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Как стало известно GOROD48, накануне в Ельце при странных обстоятельствах умер шестимесячный мальчик. Родители ребенка заметили, что малыш начал терять в весе, и обратились к медикам. Мальчика отправили на обследование, он умер при заборе крови. Причина смерти малыша до сих пор не ясна, даже его родителям.
GOROD48 обратился за комментариями в СУ СК РФ по Липецкой области.
GOROD48 обратился за комментариями в СУ СК РФ по Липецкой области.
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