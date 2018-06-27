Происшествия

сегодня, 09:42

В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок

5 1550
#смерть ребенка
В Ельце внезапно умер шестимесячный ребенок

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Как стало известно GOROD48, накануне в Ельце при странных обстоятельствах умер шестимесячный мальчик. Родители ребенка заметили, что малыш начал терять в весе, и обратились к медикам. Мальчика отправили на обследование, он умер при заборе крови. Причина смерти малыша до сих пор не ясна, даже его родителям.

GOROD48 обратился за комментариями в СУ СК РФ по Липецкой области.
5 1550
#смерть ребенка

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

1 минуту назад
Обычная младенческая смертность. Лучше сейчас, сразу и честно, чем когда 6 лет тянут, деньги собирают, семья распадается, а он всё равно помрёт.
ответить

моня

5 минут назад
Царство небесное ангелочку. И это только черное начало,дальше будет хуже. Будующие Врачи,учителя-это неучи-блатные.Учатся только за деньги. Посмотрите сколько молодежи врачей и учителей. 1-2 человека на школу или больницу,в год. Не идут. А кто будет учить,потом лечить-никто. Старое грамотное поколение уйдет, а кто останется. Поэтому надо возвращаться к старой фундаментальной системе образования, тогда будут специалисты. А сейчас в школу пришел один неуч и чему он научит будущего врача?
ответить

Гостье

26 минут назад
Вы педиатр? Если нет - закройте рот и помалкивайте! Чем хуже образование, тем проще вякать!
ответить

гостья

35 минут назад
вообще то это серьезные признаки и надо сразу в стационар отправлять.....куда педиатр смотрела?
ответить

?

сегодня, 10:42
Царствие небесное ангелочку. Это трагедия. А виновата наверно будет зарплата врачей. Только неучам сколько не заплати. Господи, куда мы катимся.
ответить

Еще в рубрике

По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело
#похищение
3
По факту похищения 46-летнего липчанина возбуждено уголовное дело

сегодня, 10:50

Происшествия
Липчанин оскорбил приехавших его задерживать полицейских
#оскорбление #суд
3
Липчанин оскорбил приехавших его задерживать полицейских

сегодня, 10:38

Происшествия
Младенец умер в кабинете забора крови
#медицина #смерть ребенка
15
Младенец умер в кабинете забора крови

сегодня, 10:21

Происшествия
«Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»
#авария #ДТП
29
«Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»

сегодня, 10:20

Происшествия
Похитителей человека задержали
#похищение #стрельба
4
Похитителей человека задержали

сегодня, 08:54

Происшествия
В Липецке со стрельбой похитили человека
#похищение
25
В Липецке со стрельбой похитили человека

вчера, 22:35

Происшествия