Общество
сегодня, 09:40
Липецкая молодежь готова променять посиделки в ТРЦ на скейт-парк
В Сети просят построить парк для молодежи.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Михаил Корнев вынес на голосование предложение построить в Липецке скейт-парк. Автор считает, что тогда липецкая молодежь перестает проводить время в торговых центрах и займется спортом.
- Хотел бы поднять такую тему как развитие экстремальных видов спорта в Липецке. Многие молодые люди хотят и занимаются этим видом спорта (самокатеры, BMXсеры, скейтеры), но должных условий для улучшения своих навыков им не предоставляется. Они тренируются на парковках, в парках (где очень много людей, и они могут травмироваться из-за спортсменов), где есть более-менее хорошая дорога, но многим людям это не нравится. Для решения этой проблемы предлагаю построить хотя бы один скейт-парк в городе. У нас есть Молодежный парк, но там абсолютно ничего для молодёжи не сделано… Но потом люди и власти удивляются: «Почему наша молодёжь не занимается спортом, а просиживает всю свою молодость в ТЦ?...» Ибо для нас ничего не делают… - резюмирует Михаил.
Предложение о строительстве в Липецке парка для экстремальных видов спорта будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 27 июля. Если к этому сроку идея соберет 500 одобрений, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
- Хотел бы поднять такую тему как развитие экстремальных видов спорта в Липецке. Многие молодые люди хотят и занимаются этим видом спорта (самокатеры, BMXсеры, скейтеры), но должных условий для улучшения своих навыков им не предоставляется. Они тренируются на парковках, в парках (где очень много людей, и они могут травмироваться из-за спортсменов), где есть более-менее хорошая дорога, но многим людям это не нравится. Для решения этой проблемы предлагаю построить хотя бы один скейт-парк в городе. У нас есть Молодежный парк, но там абсолютно ничего для молодёжи не сделано… Но потом люди и власти удивляются: «Почему наша молодёжь не занимается спортом, а просиживает всю свою молодость в ТЦ?...» Ибо для нас ничего не делают… - резюмирует Михаил.
Предложение о строительстве в Липецке парка для экстремальных видов спорта будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 27 июля. Если к этому сроку идея соберет 500 одобрений, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
правильно,
666
у дерьмократов