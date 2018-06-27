Общество

сегодня, 09:40

Липецкая молодежь готова променять посиделки в ТРЦ на скейт-парк

3 501
#инициатива #благоустройство #скейт-парк
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Липецкая молодежь готова променять посиделки в ТРЦ на скейт-парк

В Сети просят построить парк для молодежи.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Михаил Корнев вынес на голосование предложение построить в Липецке скейт-парк. Автор считает, что тогда липецкая молодежь перестает проводить время в торговых центрах и займется спортом.

- Хотел бы поднять такую тему как развитие экстремальных видов спорта в Липецке. Многие молодые люди хотят и занимаются этим видом спорта (самокатеры, BMXсеры, скейтеры), но должных условий для улучшения своих навыков им не предоставляется. Они тренируются на парковках, в парках (где очень много людей, и они могут травмироваться из-за спортсменов), где есть более-менее хорошая дорога, но многим людям это не нравится. Для решения этой проблемы предлагаю построить хотя бы один скейт-парк в городе. У нас есть Молодежный парк, но там абсолютно ничего для молодёжи не сделано… Но потом люди и власти удивляются: «Почему наша молодёжь не занимается спортом, а просиживает всю свою молодость в ТЦ?...» Ибо для нас ничего не делают… - резюмирует Михаил.

Предложение о строительстве в Липецке парка для экстремальных видов спорта будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 27 июля. Если к этому сроку идея соберет 500 одобрений, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
3 501
#инициатива #благоустройство #скейт-парк
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Комментарии (3)

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правильно,

1 минуту назад
Нужен скейтпарк
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666

5 минут назад
Посиделки в ТЦ обходятся дешевле, чем час в скейт-парке. Дополнительно нужен ещё скейт и защита. Молодёжь живёт за счёт родителей.
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у дерьмократов

сегодня, 09:51
чем бы молодежь не тешилась ,лишь бы не занималась делом
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