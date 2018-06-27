Общество

сегодня, 09:20

Водителю грозит реальный срок за нападение на автоинспектора

3 847
#насилие в отношении представителя власти
2
Водителю грозит реальный срок за нападение на автоинспектора

За руль 55-летний житель Грязей сел пьяным.

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на представителя власти.

По данным следствия,  31 марта 2018 года во время оформления протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ) водитель, недовольный задержанием, применил насилие к инспектору ДПС. Желая отомстить за правомерные действия полицейского, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на него с кулаками, нанеся удары в руку и голову, причинив телесные повреждения и физическую боль.

На стадии предварительного следствия автовладелец вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

3 847
#насилие в отношении представителя власти
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бим

38 минут назад
DiMon, награди ли бы
ответить

DiMon

сегодня, 11:01
А чтобы сделали в США с инспектором , если б он права зачитал, а реализовать из отказался?
ответить

Ы

сегодня, 10:01
В США его бы пристрелили
ответить

Еще в рубрике

Замена инженерных газовых сетей, реконструкция фасадов, новые кровли на жилых домах
#ФКР #Точка зрения
Замена инженерных газовых сетей, реконструкция фасадов, новые кровли на жилых домах

1 минуту назад

Общество
В Липецке еще нет определенности с большим праздником для молодежи
#День молодежи #концерт
В Липецке еще нет определенности с большим праздником для молодежи

3 минуты назад

Общество
Олег Королев сдал позиции в национальном рейтинге губернаторов
#губернатор #рейтинг
Олег Королев сдал позиции в национальном рейтинге губернаторов

4 минуты назад

Общество
Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей
#благоустройство #тендер
1
Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей

21 минуту назад

Общество
Здравствуй, юность в сапогах!
#армия #призыв
5
Здравствуй, юность в сапогах!

36 минут назад

Общество
Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке
#затмение Луны #астрономия
1
Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке

48 минут назад

Общество