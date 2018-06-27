Водителю грозит реальный срок за нападение на автоинспектора

За руль 55-летний житель Грязей сел пьяным.

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на представителя власти.

По данным следствия, 31 марта 2018 года во время оформления протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ) водитель, недовольный задержанием, применил насилие к инспектору ДПС. Желая отомстить за правомерные действия полицейского, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на него с кулаками, нанеся удары в руку и голову, причинив телесные повреждения и физическую боль.

На стадии предварительного следствия автовладелец вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.