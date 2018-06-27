Общество

сегодня, 09:16

В Ельце на выпускном пели под гитару хит Басты

2 1126
#выпускной #песня
1
В Ельце на выпускном пели под гитару хит Басты

Выпускники гуляли на главной площади.

Накануне в Ельце состоялся выпускной бал. Праздник занял главную городскую площадь. В соцсетях уже появляются первые видео с бала.




В отличие от Липецка, вчерашние школьники Ельца справились своими силами: им не нужны приглашенные звезды, хватает и местных талантов. Особо трогательным моментом стала песня под гитару. Выпускники исполнили самый свежий хит про прощание со школой — песню «Медлячок» Басты. Это видео уже собрало более 5 500 просмотров.
2 1126
#выпускной #песня
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

а

сегодня, 09:48
поутру они проснулись ,куда идти и что делать !!!!
ответить

стрингер

сегодня, 09:47
а я покакaл неплохо
ответить

Еще в рубрике

Замена инженерных газовых сетей, реконструкция фасадов, новые кровли на жилых домах
#ФКР #Точка зрения
Замена инженерных газовых сетей, реконструкция фасадов, новые кровли на жилых домах

44 секунды назад

Общество
В Липецке еще нет определенности с большим праздником для молодежи
#День молодежи #концерт
В Липецке еще нет определенности с большим праздником для молодежи

2 минуты назад

Общество
Олег Королев сдал позиции в национальном рейтинге губернаторов
#губернатор #рейтинг
Олег Королев сдал позиции в национальном рейтинге губернаторов

4 минуты назад

Общество
Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей
#благоустройство #тендер
1
Площадь Петра Великого обновят за 32,7 млн рублей

20 минут назад

Общество
Здравствуй, юность в сапогах!
#армия #призыв
5
Здравствуй, юность в сапогах!

35 минут назад

Общество
Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке
#затмение Луны #астрономия
1
Липчане смогут увидеть самое важное затмение Луны в XXI веке

47 минут назад

Общество