В Ельце на выпускном пели под гитару хит Басты

Выпускники гуляли на главной площади.

Накануне в Ельце состоялся выпускной бал. Праздник занял главную городскую площадь. В соцсетях уже появляются первые видео с бала.В отличие от Липецка, вчерашние школьники Ельца справились своими силами: им не нужны приглашенные звезды, хватает и местных талантов. Особо трогательным моментом стала песня под гитару. Выпускники исполнили самый свежий хит про прощание со школой — песню «Медлячок» Басты. Это видео уже собрало более 5 500 просмотров.