Происшествия

сегодня, 08:54

Похитителей человека задержали

4 6663
#похищение #стрельба
2
Похитителей человека задержали

План "Перехват" сработал успешно.

Вечером 26 июня в Липецке на улице Рабочей,22 похитили человека: трое мужчин со стрельбой затолкали в белый микроавтобус четвертого.

В городе ввели план "Перехват" и через некоторое время автобус остановили. Похищенный был освобожден. Пока подробности произошедшего неизвестны.


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4 6663
#похищение #стрельба
2

Комментарии (4)

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Любовь Гуридова

18 минут назад
Ужас! Вся надежда на полицейских, иначе всем крышка. Не смотря на законы творят зло,надеются что пронесет
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Пенёк с глазами

сегодня, 09:17
Может депутата очередного похищали или чинушу какого-нибудь похитили чтобы в бочку закатать потом...
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.

сегодня, 09:08
Ой, СОБЫТИЕ, в нашем мухосранске !!!
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А город подумал

сегодня, 09:03
Учения идут!
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