Происшествия
сегодня, 08:54
Похитителей человека задержали
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План "Перехват" сработал успешно.
Вечером 26 июня в Липецке на улице Рабочей,22 похитили человека: трое мужчин со стрельбой затолкали в белый микроавтобус четвертого.
В городе ввели план "Перехват" и через некоторое время автобус остановили. Похищенный был освобожден. Пока подробности произошедшего неизвестны.
В городе ввели план "Перехват" и через некоторое время автобус остановили. Похищенный был освобожден. Пока подробности произошедшего неизвестны.
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Любовь Гуридова
Пенёк с глазами
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А город подумал