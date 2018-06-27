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В Новосибирске из горящей высотки эвакуировали более 60 человек
Из-за пожара в жилом доме в Новосибирске эвакуировали свыше 60 человек.
Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон, остальные жильцы вышли из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам, - передает пресс-служба МЧС.
В Советском районе пожар в 17-этажном доме вспыхнул утром – в 06: 37 (вр. местн.) 27 июня. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-ом этаже шел черный дым, в окнах стояли люди и просили о помощи. Для их спасения из горящей квартиры использовали автоколенчатый подъемник с высотой подъема 50 метров: пожарные пересадили в люльку и плавно опустили на землю двух взрослых и одного маленького ребенка. Они не пострадали, но отправлены в больницу с бригадой скорой помощи для проведения профилактических мероприятий.
В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы до прибытия оперативной службы МЧС смогли покинуть подъезд по незадымляемым лестничным клеткам. Всего в момент пожара из дома самостоятельно эвакуировались более 60 жильцов.
17 минут потребовалось пожарным, чтобы провести разведку в подъезде, эвакуировать людей и локализовать пожар. Распространение огня не допущено. Пожар в квартире ликвидирован на площади 20 квадратных метров. На месте вызова работали 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.
В Советском районе пожар в 17-этажном доме вспыхнул утром – в 06: 37 (вр. местн.) 27 июня. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-ом этаже шел черный дым, в окнах стояли люди и просили о помощи. Для их спасения из горящей квартиры использовали автоколенчатый подъемник с высотой подъема 50 метров: пожарные пересадили в люльку и плавно опустили на землю двух взрослых и одного маленького ребенка. Они не пострадали, но отправлены в больницу с бригадой скорой помощи для проведения профилактических мероприятий.
В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы до прибытия оперативной службы МЧС смогли покинуть подъезд по незадымляемым лестничным клеткам. Всего в момент пожара из дома самостоятельно эвакуировались более 60 жильцов.
17 минут потребовалось пожарным, чтобы провести разведку в подъезде, эвакуировать людей и локализовать пожар. Распространение огня не допущено. Пожар в квартире ликвидирован на площади 20 квадратных метров. На месте вызова работали 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.