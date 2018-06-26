У уличных торговцев вновь отобрали и черешню, и редиску

Сегодня у продавцов изъяли 100 кг товаров.

Затишья в борьбе со стихийной торговлей в Липецке не предвидится: сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации области задержали на улицах города 18 человек, предлагавших прохожим товары в неположенных местах.

Как сообщили в ведомстве, от продавцов зачистили площадь Победы, проспект Победы, улицы Доватора, Московскую, Папина, Липовскую, Союзную.

На нарушителей составили протоколы, а товар изъяли. На этот раз «добычей» проверяющих стали более 100 кг овощей, фруктов и ягод - черешня, томаты, редис, огурцы, кабачки, капуста.

Товар отправили на склад временного хранения и отдадут владельцам только после заседания административных комиссий и полной оплаты штрафов. Если, конечно, будет что отдавать: на жаре продукты портятся быстро.