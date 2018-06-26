Общество

сегодня, 20:32

У уличных торговцев вновь отобрали и черешню, и редиску

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У уличных торговцев вновь отобрали и черешню, и редиску

Сегодня у продавцов изъяли 100 кг товаров.

Затишья в борьбе со стихийной торговлей в Липецке не предвидится: сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации области задержали на улицах города 18 человек, предлагавших прохожим товары в неположенных местах.

Как сообщили в ведомстве, от продавцов зачистили площадь Победы, проспект Победы, улицы Доватора, Московскую, Папина, Липовскую, Союзную.

На нарушителей составили протоколы, а товар изъяли. На этот раз «добычей» проверяющих стали более 100 кг овощей, фруктов и ягод - черешня, томаты, редис, огурцы, кабачки, капуста.

Товар отправили на склад временного хранения и отдадут владельцам только после заседания административных комиссий и полной оплаты штрафов. Если, конечно, будет что отдавать: на жаре продукты портятся быстро.

18 969
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Комментарии (18)

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Селянке

17 минут назад
Каждое утро наблюдаю, как такие "по горсточке собирают". Газель подвозит, а они на тележках эти ящики растаскивают. Тут что одни дебилы собрались? Это же обычные перекупы. Да и не сезон у нас для черешни (так между прочим)...
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Петров Иван

21 минуту назад
Организованная торговля, тоже у нас на "высочайшем уровне". На мини-рынке в районе конечной 22 автобуса, даже контейнера мусорного нет, так все свое г..но и валят на газон рядом с пешеходным переходом. И дела до этого свинства нет никому!
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Пассажир

22 минуты назад
Правильно заберите у бабушек свежие овощи и фрукты, чтобы мы смогли спокойно покупать помидоры со вкусом плесени или вообще безвкусные пресные где нибудь в перекрестке,магните и т.д
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Незабывайте

24 минуты назад
Изымать трусы у торговцев лучше это делать к концу рабочего дня
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Редакторы

32 минуты назад
Что за бездарный умник сочиняет названия: не отобрали, а изъяли
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Редакторы

32 минуты назад
Что за день бездарный умник сочиняет названия: не отобрали, а изъяли
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ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ

41 минуту назад
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ.... 27 июня в 19.00 час. КПРФ собирает митинг несогласных с повышением пенсионного возраста, МИТИНГ будет проходить возле областного ДК профсоюзов.Кто не согласен с пенсионной так называемой реформой приходите. Липецк, Россия
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Селянка

54 минуты назад
Народ позорники отдайте бабушкам товар ...она бедная собирала эту черешню по горсточки и у вас хватило совести отобрать БОже креста на вас нет!
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Юрий

сегодня, 22:32
Александр, точно.
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Виктория

сегодня, 22:06
Поиятного аппетита!
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