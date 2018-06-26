Липчане завоевали 9 медалей в старейшей регате области

Мемориал Владимира Стреляева собрал 200 спорстменов из 12 регионов страны.

В Липецке в акватории реки Воронеж прошли старейшие местные соревнования по академически гребле – «Липецкая регата», посвященная памяти мастера спорта СССР Владимира Стреляева.

Соревнования, в которых принимали участие спортсмены до 17 лет, проходили уже в 28-й раз, а в этом году были приурочены к 50-летнему юбилею липецкой Водно-спортивной базы, сыгравшей огромную роль в подготовке немалого числа чемпионов мира и Европы и более десяти участников Олимпийских Игр.

За медали «Липецкой регаты» боролись около 200 спортсменов из 12 регионов России: Санкт-Петербурга, Татарстан, Карелии, Краснодарского края, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, Тверской, Калужской, Воронежской областей.

Список липецких призеров

Юноши

Кирилл Соломонов, Борис Агатьев, Валентин Артемов, Захар Матовников, Константин Мокроусов – первое место в классе 4+ (четверка с рулевым);

Данил Яковенко, Иван Бураков, Егор Толстой, Иван Поздняков – второе место в классе 4х (четверка парная);

Данила Яковенко - третье место в классе 1х (одиночка);

Кирилл Соломонов, Борис Агатьев – третье место в классе 2- (двойка без рулевого);

Иван Поздняков, Дмитрий Камышанский – третье место в классе 2х (двойка с рулевым).

Девушки

Станислава Рыбочкина, Мария Севостьянова, Нелли Бокова, Вера Перова, Анна Пивоварова – первое место в классе 4+ (четверка с рулевым);

Станислава Рыбочкина, Мария Севостьянова – первое место в классе 2- (двойка без рулевого);

Вера Перова, Галина Золотарева – первое место в классе 2х (двойка с рулевым);

Екатерина Подольская, Елизавета Марахова, Татьяна Красникова, Елизавета Крищенко – третье место в классе 4х (четверка парная).

Подготовили спортсменов тренеры Елена Воронова, Виталий Бадулин, Борис Ливенцев и Анна Щеголькова.