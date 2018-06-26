Средний автокредит «подрос» на 14,6 тысячи рублей

592 027 рублей составил средний автокредит в Липецкой области в январе-мае. По сравнению с прошлым годом он вырос на 2,5%, или 14 580 рублей.

Самые большие автокредиты брали жители Москвы (1 000,1 тыс. руб.), Московской области (852,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (831,9 тыс. руб.) и Краснодарского края (793,6 тыс. руб.). В свою очередь, самый маленький средний размер автокредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксирован в Чувашской (550,2 тыс. руб.) и Удмуртской (554,3 тыс. руб.) республиках, Кировской области (561,5 тыс. руб.) и Республике Татарстан (564,7 тыс. руб.). Липецкая область с размером автокредита 592 тыс. рублей оказалась в ТОП-40 на 27 месте.

При этом, как отмечается в исследовании Национального бюро кредитных историй, самый большой размер автокредита в 2018 году – у заемщиков от 40 до 49 лет (763,0 тыс. руб.), а самый низкий – у граждан моложе 25 лет (535,0 тыс. руб.).