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Липецкая вечЁрка: падения из окон, туевые воры и ультиматум трамваям
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 26 июня.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет семейной трагедии. Пристрастие мужчины к наркотикам стало причиной смерть его супруги. Он забил до смерти свою жену, пока находился «под кайфом».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме бесполезного в Липецке благоустройства. «Не делай добра — не получишь зла». В Липецке открытый этой весной парк Авиаторов остался без туй.
Примечательно, что воры унесли все 30 деревьев. Такой исход прогнозировали еще в день высадки аллеи.
Горячо в комментариях к новости о предложении или модернизировать ветхую трамвайную систему, или повесить на предприятии замок. Александр Барыбин вынес на голосование вопрос судьбы липецких трамваев. Липчанин ставит вопрос радикально: или срочно искать деньги на обновление, или отказываться от ветхого электротранспорта.
Между тем, особо импонирует читателям история про золотую рыбку. В Сети опубликовано фото выловленной, в «пруду за ЖД» золотой рыбки. Рыба - реально золотого окраса, но это ротан. Рыбак сообщил, что загадал желания, и все сбылось кроме одного – бензин не подешевел.
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