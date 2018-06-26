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сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: падения из окон, туевые воры и ультиматум трамваям

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: падения из окон, туевые воры и ультиматум трамваям

Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 26 июня.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено падениям из окон. 3-летний малыш выпал из окна третьего этажа дома на улице Коммунаров в Ельце, а сегодня рано утром в Липецке из окна своей квартиры в дома №77 по проспекту Победы выпал 42-летний мужчина.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет семейной трагедии. Пристрастие мужчины к наркотикам стало причиной смерть его супруги. Он забил до смерти свою жену, пока находился «под кайфом».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме бесполезного в Липецке благоустройства. «Не делай добра — не получишь зла». В Липецке открытый этой весной парк Авиаторов остался без туй.
Примечательно, что воры унесли все 30 деревьев. Такой исход прогнозировали еще в день высадки аллеи.

Горячо в комментариях к новости о предложении или модернизировать ветхую трамвайную систему, или повесить на предприятии замок. Александр Барыбин вынес на голосование вопрос судьбы липецких трамваев. Липчанин ставит вопрос радикально: или срочно искать деньги на обновление, или отказываться от ветхого электротранспорта.

Между тем, особо импонирует читателям история про золотую рыбку. В Сети опубликовано фото выловленной, в «пруду за ЖД» золотой рыбки. Рыба - реально золотого окраса, но это ротан. Рыбак сообщил, что загадал желания, и все сбылось кроме одного – бензин не подешевел.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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mzla

сегодня, 20:57
Первый трамвай пошёл: https://www.youtube.com/watch?v=4iX5HmF-lLI
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