В Липецкой области самые дешевые яйца и сыр

В списке самых дешевых продуктов среди регионов Черноземья в Липецкой области на начало июня оказались вареная колбаса, рыба, подсолнечное масло, сыр, гречка, яйца, ржаной хлеб, капуста, лук и яблоки.

Самой дорогой оказалась Воронежская область, где зафиксировано больше всего максимальных цен на продукты питания из обследуемого списка (27 наименований).

Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 293,71 рублей (в Белгородской области — 323,39 рублей), килограмм рыбы — 106,77 рублей против 125,91 рубля в курской области. Цена подсолнечного масла составила 82,36 рублей, тогда как в Белгородской области — 89,68 рублей. Разница цены килограмма сыра оказалась более 50 рублей: 407,51 рублей в Липецкой области и 461,01 рублей — в Воронежской. Десяток яиц стоил 44,39 рублей, тогда как в Белгородской области — 52,90 рублей. Самый дорогой ржаной хлеб оказался в Воронежской области — 37,70 рублей за килограмм, тогда как Липецкая область установила нижнюю планку - в 29,13 рублей. Средняя цена килограмма капусты составила 19,58 рублей (в курской области — 24,28 рублей). Также в Курской области оказался самый дорогой лук (22,43 рубля), тогда как в Липецкой области — 19,72 рубля. Средняя цена на яблоки составила 73,27 рублей. Здесь также самой дорогой оказалась Курская область — 91,73 рубля.

Литр водки в Липецкой области стоил 556,85 рублей. Дешевле всего покупать водку было в Белгородской области (546,64 рубля), самая дорогая водка оказалась в Воронежской области (663,04 рубля), сообщает Липецкстат.



