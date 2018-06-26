Экономика

сегодня, 17:15

В Липецкой области самые дешевые яйца и сыр

17 814
#цены
В Липецкой области самые дешевые яйца и сыр

В списке самых дешевых продуктов среди регионов Черноземья в Липецкой области на начало июня оказались вареная колбаса, рыба, подсолнечное масло, сыр, гречка, яйца, ржаной хлеб, капуста, лук и яблоки.

Самой дорогой оказалась Воронежская область, где зафиксировано больше всего максимальных цен на продукты питания из обследуемого списка (27 наименований). 

Килограмм вареной колбасы в среднем стоил 293,71 рублей (в Белгородской области — 323,39 рублей), килограмм рыбы — 106,77 рублей против 125,91 рубля в курской области. Цена подсолнечного масла составила 82,36 рублей, тогда как в Белгородской области — 89,68 рублей. Разница цены килограмма сыра оказалась более 50 рублей: 407,51 рублей в Липецкой области и 461,01 рублей — в Воронежской. Десяток яиц стоил 44,39 рублей, тогда как в Белгородской области — 52,90 рублей. Самый дорогой ржаной хлеб оказался в Воронежской области — 37,70 рублей за килограмм, тогда как Липецкая область установила нижнюю планку - в 29,13 рублей. Средняя цена килограмма капусты составила 19,58 рублей (в курской области — 24,28 рублей). Также в Курской области оказался самый дорогой лук (22,43 рубля), тогда как в Липецкой области — 19,72 рубля. Средняя цена на яблоки составила 73,27 рублей. Здесь также самой дорогой оказалась Курская область — 91,73 рубля. 

Литр водки в Липецкой области стоил 556,85 рублей. Дешевле всего покупать водку было в Белгородской области (546,64 рубля), самая дорогая водка оказалась в Воронежской области (663,04 рубля), сообщает Липецкстат.


17 814
#цены

Комментарии (17)

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я

сегодня, 21:55
хороший сыр не может быть дешевым
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Света

сегодня, 20:18
Опять трепня! Как все дешево) не пора ли цены увеличить?!
ответить

Клава

сегодня, 19:59
Не верю! На октябрьском рынке рыжая дуреха одна торгует яйцами и по 70, якобы деревенские! Во дает! Да мне шепнули, что это ворованные на птицефабриках яйца без штампов! Сальмонелез.
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Алкаш

сегодня, 19:54
за 200 граммов колбасы поедем в Белгород, а за рыбой в Курск, за 100 граммов сссыра в Липецк.
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регион42

сегодня, 19:36
О каком сыре можно говорить? Гадость редкостная!!! Обидно,что наших людей травят таким суррогатом и по такой цене! В отпуске отдыхали в Черногории,и там наслаждались НАСТОЯЩИМИ продуктами,вкус которых уже забыли. А цены на продукты ниже липецких.
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11

сегодня, 19:22
Сыр из пальмового суррогата а яйца от курочки которую не топтал петушок.
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гостья

сегодня, 19:01
не сыр.а сырный продукт.
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сыр за 407 р.? хахаха

сегодня, 18:44
и самое большое количество лапши на ушах!
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Сыр

сегодня, 18:23
Из гавна))))))
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Станиславский

сегодня, 18:20
Не ВЕРЮ !!!
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