Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году‍

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в 2018 году средний размер пенсии планируется увеличить до 14,4 тысячи рублей, а в 2019-м — до 15,4 тысячи рублей.





«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии.



В среднем по увеличению пенсий это даст более высокие, так сказать, доходы пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые сегодня находятся на пенсионном обеспечении», – заявил он сказал в эфире телеканала «Россия-1».



«Наша задача — в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. руб. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях», — сказал Силуанов.



Ранее глава минтруда Максим Топилин прогнозировал, что уже в следующем году средний размер пенсии в РФ достигнет 15,4 тыс. рублей, так как в среднем каждый неработающий пенсионер получит ежемесячную прибавку в размере 1 тыс. рублей.



«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 руб. Прибавка на 1 тыс. руб. означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 руб.», — сказал Топилин.



При этом последние годы пенсии росли более низкими темпами, а для неработающих пенсионеров индексация была и вовсе заморожена. В правительстве отмечают, что увеличение выплат неработающим гражданам становится возможным благодаря повышению пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был одобрен правительством на заседании 14 июня, а на следующий день внесен в Госдуму. В первом чтении он может быть рассмотрен уже в этой сессии, принят окончательно — до конца года. Саму реформу, согласно проекту, планируется запустить уже с 2019 года.



Повышение возрастной планки выхода на пенсию будет проходить поэтапно с шагом в год каждые два года. Таким образом, к 2028 году пенсионный возраст планируется повысить для мужчин с нынешних 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.



Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и, соответственно, женщин 1964 года рождения и тех, кто родился позже. Тех граждан, что уже вышли на пенсию изменения не затронут, как и сохранятся льготы для ряда категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.



Антон Силуанов также отметил, что правительство предложит работникам на добровольной основе принять участие в формировании своих пенсионных накоплений посредством создания индивидального пенсионного капитала. Чтобы стимулировать граждан — причем как самих работающих лиц, так и их работодателей — Минфин предлагает налоговые преференции: для работников — вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), для работодателей, которые будут участвовать в софинансировании таких накоплений, — льготы по налогу на прибыль.



«Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли»,



— сказал он, уточнив, что соответствующий законопроект минфин намерен подготовить и внести в Госдуму в ближайшее время.



Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) минфин и Центробанк представили осенью 2016 года. Суть идеи в том, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, добровольно отчисляя на эти цели порядка 6% своей зарплаты (при желании сумму можно изменить в любую сторону).



Изначально предполагалось включать гражданина в эту систему автоматически, с возможностью отказаться от нее. Минтруд выступил против. В настоящее время между ведомствам достигнут компромисс по поводу внедрения этой системы и минфин дорабатывает соответствующий законопроект.



«Накопительный элемент должен развиваться, но это должен быть выбор человека, понимание, что он может это делать долгое время. Во всем мире накопительные системы, как правило, добровольные и являются дополнением к обязательному пенсионному страхованию. Здесь еще есть над чем поразмышлять, но этот элемент должен получить новое развитие на добровольной основе», — говорил ранее в интервью «Известиям» Максим Топилин.

Размер средней пенсии в России за ближайшие шесть лет вырастет почти на половину. По словам министра финансов Антона Силуанова к 2024 году размер выплат достигнет в среднем 20 тысяч рублей, что по текущему курсу эквивалентно $317, - пишет Газета.ru «В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии.В среднем по увеличению пенсий это даст более высокие, так сказать, доходы пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые сегодня находятся на пенсионном обеспечении», – заявил он сказал в эфире телеканала «Россия-1».«Наша задача — в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. руб. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях», — сказал Силуанов.Ранее глава минтруда Максим Топилин прогнозировал, что уже в следующем году средний размер пенсии в РФ достигнет 15,4 тыс. рублей, так как в среднем каждый неработающий пенсионер получит ежемесячную прибавку в размере 1 тыс. рублей.«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 руб. Прибавка на 1 тыс. руб. означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 руб.», — сказал Топилин.При этом последние годы пенсии росли более низкими темпами, а для неработающих пенсионеров индексация была и вовсе заморожена. В правительстве отмечают, что увеличение выплат неработающим гражданам становится возможным благодаря повышению пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был одобрен правительством на заседании 14 июня, а на следующий день внесен в Госдуму. В первом чтении он может быть рассмотрен уже в этой сессии, принят окончательно — до конца года. Саму реформу, согласно проекту, планируется запустить уже с 2019 года.Повышение возрастной планки выхода на пенсию будет проходить поэтапно с шагом в год каждые два года. Таким образом, к 2028 году пенсионный возраст планируется повысить для мужчин с нынешних 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и, соответственно, женщин 1964 года рождения и тех, кто родился позже. Тех граждан, что уже вышли на пенсию изменения не затронут, как и сохранятся льготы для ряда категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.Антон Силуанов также отметил, что правительство предложит работникам на добровольной основе принять участие в формировании своих пенсионных накоплений посредством создания индивидального пенсионного капитала. Чтобы стимулировать граждан — причем как самих работающих лиц, так и их работодателей — Минфин предлагает налоговые преференции: для работников — вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), для работодателей, которые будут участвовать в софинансировании таких накоплений, — льготы по налогу на прибыль.«Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли»,— сказал он, уточнив, что соответствующий законопроект минфин намерен подготовить и внести в Госдуму в ближайшее время.Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) минфин и Центробанк представили осенью 2016 года. Суть идеи в том, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, добровольно отчисляя на эти цели порядка 6% своей зарплаты (при желании сумму можно изменить в любую сторону).Изначально предполагалось включать гражданина в эту систему автоматически, с возможностью отказаться от нее. Минтруд выступил против. В настоящее время между ведомствам достигнут компромисс по поводу внедрения этой системы и минфин дорабатывает соответствующий законопроект.«Накопительный элемент должен развиваться, но это должен быть выбор человека, понимание, что он может это делать долгое время. Во всем мире накопительные системы, как правило, добровольные и являются дополнением к обязательному пенсионному страхованию. Здесь еще есть над чем поразмышлять, но этот элемент должен получить новое развитие на добровольной основе», — говорил ранее в интервью «Известиям» Максим Топилин.