Скандинавский антициклон принес в Липецкую область жару до +32

В ближайшие трое суток влияние на погодные условия нашего региона окажет обширный антициклон, центр которого находится над Скандинавией, ожидается очень теплая погода.

27 июня местами возможны кратковременные грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек., при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем температура составит от 27 до 32 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +16 до +18 градусов, днем от 28 до 30 градусов тепла.

День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 7 градусов тепла.