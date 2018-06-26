Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018‍

Бывший тренер египетской команды "Земалек" Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игры между командами Египта и Саудовской Аравии. У него случился сердечный приступ. Негм комментировал матч национальной команды на одном из местных телеканалов.





Мохамед находился в здании государственного телевидения Египта, где по плану должен был прокомментировать матч. Сообщается, что он перенес сердечный приступ перед тем, как должен был участвовать в разборе игры национальной команды, - передает



Аналитик почувствовал себя плохо на 95-й минуте матча, когда саудовцы забили победный гол. Коллеги отвели его в медпункт, а затем его госпитализировали. Врачи в течение получаса пытались спасти жизнь Мохамеда, но он скончался от остановки сердца.



Накануне сборная Египта в заключительном мачте группового этапа проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Ранее египтяне уступили Уругваю (0:1) и России (1:3). Команда завершила турнир с тремя поражениями и стала последней в группе А. Египетский спортивный аналитик и бывший футболист Абдель Рахим Мохамед умер вскоре после поражения сборной своей страны в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии, - передает Youm7. Ему был 71 год.Мохамед находился в здании государственного телевидения Египта, где по плану должен был прокомментировать матч. Сообщается, что он перенес сердечный приступ перед тем, как должен был участвовать в разборе игры национальной команды, - передает РИА-Новости Аналитик почувствовал себя плохо на 95-й минуте матча, когда саудовцы забили победный гол. Коллеги отвели его в медпункт, а затем его госпитализировали. Врачи в течение получаса пытались спасти жизнь Мохамеда, но он скончался от остановки сердца.Накануне сборная Египта в заключительном мачте группового этапа проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Ранее египтяне уступили Уругваю (0:1) и России (1:3). Команда завершила турнир с тремя поражениями и стала последней в группе А.