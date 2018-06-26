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Липчане увидят в больнице аппарат для надевания бахил

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#бахилы #тендер #больница
Липчане увидят в больнице аппарат для надевания бахил

Техника нужна в областном детском учреждении здравоохранения.

Детская больница Липецкой области объявила нестандартный для медицинского учреждения аукцион. Врачам и их пациентам понадобился аппарат для надевания бахил. Технику оценили в 40 810 рублей.

Автомат для автоматического надевания бахил состоит из блока программного управления, мотора, сенсора. Бахиломашина должна вмещать 200 комплектов одноразовых полиэтиленовых тапочек. Вместе с аппаратом поставщик привезет 12 кассет по 200 бахил. Умная техника достаточно компактна, ее высота составляет менее метра, а длина менее 90 см. У диспенсера с бахилами должен быть звуковой и световой сигналы ошибок. Автомат работает довольно просто: нужно поместить ногу на специальную платформу, и техника наденет на вас бахилу.

При успешном завершении аукциона техническая новинка поступит заказчику до начала сентября. Покупку оплачивают из внебюджетных средств.


Фото: https://i.ytimg.com
36 2296
#бахилы #тендер #больница

Комментарии (36)

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Максим

19 минут назад
МРТ купите в каждый районный центр Липецкой области!
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123

34 минуты назад
от аппарата по выдачи бахил здоровью не полегчает, можно подумать как же трудно вручную надеть енти бахилы что аж аппараты пришлось закупать, лучше бы побольше врачей профессиональных набрали что бы в очередях не париться, но у нас оптимизация, скоро один ветврач по всем болезням будет принимать весь город
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Та самая

51 минуту назад
На хрена апарат для бахил лучшеб таблеток вволю накупили...В Волово лечит не чем
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Бахиломат

сегодня, 22:04
Да, будет, может быть. А что плохого. И до нас цивилизация дошла
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Александр

сегодня, 21:33
Чё по полезней аппарата не требуется. Всё остальное есть? Чудные ятъ
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Ирина

сегодня, 20:45
Такой аппарат уже давно стоит в салоне красоты Magik на университетском, есть и в частных стоматкабинетах. К сожалению, в бюджетных структурах цивилизация доходит по остаточному принципу. А загляните в качестве эксперемкнталтеого исследования для сравнения в туалетные комнаты частных кафе и ресторанов и сравните с туалетами в школах, садика, домах творчества, ДШИ.. Там до цивилизации далековато.ьденег на это не предусмотрено. Ремонт там по самому остойному "дизайну" бюджета)))
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Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике

сегодня, 20:20
Незаконные
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Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике

сегодня, 20:20
Незаконные
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Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике

сегодня, 20:19
Незаконны
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СанПиН 2630-10 п.13.6

сегодня, 20:18
Бахилы обязаны выдать бесплатно! Позор роспотребнадзору.
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