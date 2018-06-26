Общество
сегодня, 16:51
Липчане увидят в больнице аппарат для надевания бахил
Техника нужна в областном детском учреждении здравоохранения.
Детская больница Липецкой области объявила нестандартный для медицинского учреждения аукцион. Врачам и их пациентам понадобился аппарат для надевания бахил. Технику оценили в 40 810 рублей.
Автомат для автоматического надевания бахил состоит из блока программного управления, мотора, сенсора. Бахиломашина должна вмещать 200 комплектов одноразовых полиэтиленовых тапочек. Вместе с аппаратом поставщик привезет 12 кассет по 200 бахил. Умная техника достаточно компактна, ее высота составляет менее метра, а длина менее 90 см. У диспенсера с бахилами должен быть звуковой и световой сигналы ошибок. Автомат работает довольно просто: нужно поместить ногу на специальную платформу, и техника наденет на вас бахилу.
При успешном завершении аукциона техническая новинка поступит заказчику до начала сентября. Покупку оплачивают из внебюджетных средств.
Фото: https://i.ytimg.com
Автомат для автоматического надевания бахил состоит из блока программного управления, мотора, сенсора. Бахиломашина должна вмещать 200 комплектов одноразовых полиэтиленовых тапочек. Вместе с аппаратом поставщик привезет 12 кассет по 200 бахил. Умная техника достаточно компактна, ее высота составляет менее метра, а длина менее 90 см. У диспенсера с бахилами должен быть звуковой и световой сигналы ошибок. Автомат работает довольно просто: нужно поместить ногу на специальную платформу, и техника наденет на вас бахилу.
При успешном завершении аукциона техническая новинка поступит заказчику до начала сентября. Покупку оплачивают из внебюджетных средств.
Фото: https://i.ytimg.com
Максим
123
Та самая
Бахиломат
Александр
Ирина
Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике
Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике
Всё аппараты по продажам бахилы в поликлинике
СанПиН 2630-10 п.13.6