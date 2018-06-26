В День молодежи продажа спиртного в Липецке будет запрещена

В День молодежи 27 июня на территории Липецкой области и города Липецка будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ограничение торговли спиртным введено в соответствии с региональным законом «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Согласно этому закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.