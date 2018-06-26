Общество

сегодня, 16:22

В День молодежи продажа спиртного в Липецке будет запрещена

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#алкоголь
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В День молодежи продажа спиртного в Липецке будет запрещена

В День молодежи 27 июня на территории Липецкой области и города Липецка будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, ограничение торговли спиртным введено в соответствии с региональным законом «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Согласно этому закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.

5 1343
#алкоголь
1

Комментарии (5)

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Юрий

сегодня, 22:38
Дурость,как при Горбаче,чем всё закончилось для страны?В курсе?
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Правдоруб

сегодня, 20:24
Я тоже думаю, что практика запрета себя не оправдывает. Тут надо активно культуру и образ жизни навязывать, а не запрещать что либо, указывать и объяснять выгоды и преимущества того или иного выбора. Кому нравится пусть пьет боярышник из автоматов или чистый спирт из аптеки. Тут дело каждого, но запрет не решение. Дайте поработать Дарвину...
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Да

сегодня, 17:16
Надо чтоб этот день в год превратился, или в пятилетку.
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Алкаш

сегодня, 17:04
Не справедливо! Тогда надо запрещать и 1 октября в Международный день пожилых людей.
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Аспирант

сегодня, 16:39
ООоооо, ребят, ну так не пойдёт! Что же, мне за Пипецкую доблестную молодёжь - "Фруктовый сад", пить штоле???? Или палёнку с гаража приобретать? Хоть Страйк чёрный баночный-то разрешите мне приобрести ??
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