Общество

сегодня, 16:15

Огромный пустырь в 28 микрорайоне оценили в 951 410 рублей

9 2659
#торги #аренда #имущество
1
Огромный пустырь в 28 микрорайоне оценили в 951 410 рублей

Землю отдают в аренду под строительство.

ОБУ «Областной фонд имущества» объявил аукцион на право аренды участка в Липецке. На торги выставила пустырь в 28 микрорайоне в 2 231 квадратный метр на пересечении улиц Свиридова и Стаханова, рядом с церковью Уара.

Стартовая стоимость лота установлена в 951 410 рублей. Для того, чтобы побороться за землю, которую отдают под строительство административных зданий, нужно внести 50% от указанной суммы. Шаг аукциона определили в 28 542 рублей. Победитель получит право аренды на 38 месяцев, вплоть до 2021 года. При сохранении стартовой суммы аукциона арендатор за этот срок заплатит свыше 3 млн рублей.

Торги запланированы на 31 июля.
9 2659
#торги #аренда #имущество
1

Комментарии (9)

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Алексей

4 минуты назад
Неужели опять мишка "победит"?
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Александр

сегодня, 22:10
Лучше парк людям сделать . И так те районы плотно застроены. А парк Молодёжный, точнее то что осталось превратился в стройку без конца. Да и попасть в него не просто. Стоенки заборы стройки
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владлена

сегодня, 22:01
я бы купила если зарплату вовремя дадут.
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И

сегодня, 21:07
огородить его бордюрами высотой под 2 метра, и менять ежемесячно)))))))
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Справедливый

сегодня, 20:56
Трест Липецк Строй опять отожмет!
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Не понял фразу

сегодня, 18:31
Победитель получит право аренды на 38 месяцев, вплоть до 2021 года.
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Леший

сегодня, 17:28
В течении 3 лет можно построить и перевести землю в собственность! Цена слишком маленькая-значит торг чисто для своих.
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Правдоруб

сегодня, 17:24
Когда "правильные люди" возьмут аренду на эту землю и построят, что нибудь монументальное и с высокой стоимостью и доходом, то перевод или продажа в собственность будет чистой формальностью.
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Комбайнер

сегодня, 16:58
И зачем она нужна на три года,пшеницей засеять пару раз,или потом будет гарантия продления аренды???
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