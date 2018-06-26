Огромный пустырь в 28 микрорайоне оценили в 951 410 рублей

Землю отдают в аренду под строительство.

ОБУ «Областной фонд имущества» объявил аукцион на право аренды участка в Липецке. На торги выставила пустырь в 28 микрорайоне в 2 231 квадратный метр на пересечении улиц Свиридова и Стаханова, рядом с церковью Уара.



Стартовая стоимость лота установлена в 951 410 рублей. Для того, чтобы побороться за землю, которую отдают под строительство административных зданий, нужно внести 50% от указанной суммы. Шаг аукциона определили в 28 542 рублей. Победитель получит право аренды на 38 месяцев, вплоть до 2021 года. При сохранении стартовой суммы аукциона арендатор за этот срок заплатит свыше 3 млн рублей.



Торги запланированы на 31 июля.