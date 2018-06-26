сегодня, 16:04
В центре Липецка массовое отключение холодной воды
В связи с производством ремонтных работ 27 июня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
- ул. Гагарина, 41а, 43, 45а, 35, 35а, 35б, 70а (Спартак), 68, 70, 33, 31, 29, 27, 25, 23а, 23, 21, 19, 17, 60а, 60б, 60, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 15, 13, 6, 8, 10; ул. Тельмана, 3, 6, 4, 2, 3ст.1; ул. Вавилова, 2 (Д/с №62), 1, 12; ул. Шевченко, 1, 5, 4, 20, 24; ул. Желябова, 31а, 31, 16, 28а, 19, 14, 12, 12а, 14, 14а; ул. Пролетарская, 14, 12, 13; ул. Угловая, 11, 15, 17, 26а, кот. Угловая ПАО «Квадра»; ул. Плеханова, 31/1, 33, 33б, 33а, 35, 35а, 37/6, 47, 49, 53а, 49а, 59, 61, 63а, 65, 65/1, 51а (С/ш №44), 50, 54, 70а, 72, 78, 80, 82, 84;.ул. Интернациональная,53а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 52, 54, 56, 62, 64, 66. ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 21, 23, 25. ул. Кротевича, 3, 5, 7, 9а, 11. ул. Гайдара, 21, 23, 25, 19, 17, 15, 13, 8, 11, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 2а, 1а, 2б, 2б/1, 2б/2. ул. Луначарского, 6а, 5, 3, 4, 1а, 1, 2. ул. Нахимова, 1, 2, 4, 6, 5, 8, 3, 5, 2б, 7, 8, 8а, 10, 14. ул. Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а. ул. 30 лет Октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 8, 6, 2. ул. 4 Пятилетки, 1, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 10. ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6.
- Частный сектор: ул. Тельмана, ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. 2-я Гранитная, ул. Чайковского, ул. Щорса, пр. Шишкина, ул. 4 Пятилетки, пер. Янкина, ул. Орловская, ул. Короленко, ул. Антипова, ул. Вилкова, пер. Весенний.