Общество

сегодня, 15:59

В «Бутырках» будут летать парапланы

7 1285
#параплан #соревнования
В «Бутырках» будут летать парапланы

Соревнования состоятся в ближайшие выходные.

Открытый чемпионат Липецкой области по парапланерному спорту состоится в регионе в ближайшие выходные. Как сообщают организаторы, если погода не позволит провести соревнования в 30 июня -1 июля, то спортсмены встретятся 7-8 июля.

Чемпионат состоится на парадроме «Бутырки» в Задонском районе. Планируется участие десяти команд по три человека. Соревнования проводятся по дисциплине «маршрутные полёты». Каждый участник будет проходить испытания, в том числе — полеты на дальность до цели, на своем летательном средстве. Спортсменам разрешено подниматься с небо только со средствами навигации и мобильным телефоном.

Результаты соревнований подводятся в личном и командном зачетах. Победителю соревнований в личном зачете присваивается титул «Чемпион Липецкой области 2018 года».

Старт полетов намечен на 11 часов 30 июня.
7 1285
#параплан #соревнования

Комментарии (7)

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пушкин а.с.

сегодня, 22:02
А МНЕ ЛЕТАТЬ, А МНЕ ЛЕТАТЬ ... АХОТА!!!!!
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22

сегодня, 19:24
да без проблем - накрывай поляну, бери гусарские и жди в гости для дружбы
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11

сегодня, 19:18
А я почему то мечтаю подружится с карлсоном.В гаражной компании такой друг будет не лишним.
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Иван Васильевич

сегодня, 18:58
У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает.
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Малыш

сегодня, 18:49
Карлосон,что с твоей прической?
ответить

потом харакири себе сделает

сегодня, 17:23
привязать ему гирю к ногам 16 кг пусть на Кремль сбросит
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на фото

сегодня, 16:13
лысый Карлсон :-)
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