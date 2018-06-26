В «Бутырках» будут летать парапланы

Соревнования состоятся в ближайшие выходные.

Открытый чемпионат Липецкой области по парапланерному спорту состоится в регионе в ближайшие выходные. Как сообщают организаторы, если погода не позволит провести соревнования в 30 июня -1 июля, то спортсмены встретятся 7-8 июля.



Чемпионат состоится на парадроме «Бутырки» в Задонском районе. Планируется участие десяти команд по три человека. Соревнования проводятся по дисциплине «маршрутные полёты». Каждый участник будет проходить испытания, в том числе — полеты на дальность до цели, на своем летательном средстве. Спортсменам разрешено подниматься с небо только со средствами навигации и мобильным телефоном.



Результаты соревнований подводятся в личном и командном зачетах. Победителю соревнований в личном зачете присваивается титул «Чемпион Липецкой области 2018 года».



Старт полетов намечен на 11 часов 30 июня.

