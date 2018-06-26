Стадион, возможно, откроют ко Дню города, но «Металлург» на него вернется не сразу (ФОТО)

Реконструкцию слишком затянули, но теперь хотят ускорить перерезание красной ленточки.

Мэрия Липецка анонсировала открытие стадиона «Металлург» уже ко Дню города, то есть через две недели.

Побывав в очередной раз на стадионе, мы убедились, что эта задача если и будет выполнена, то строителям придется очень постараться и, вероятнее всего, стадион откроют с недоделками.







Это предположение частично подтверждается тем, что главный пользователь стадиона ФК «Металлург», по нашей информации, начинать сезон 2018/19 намерен на «Соколе», где команда ютится все полтора года, что идет ремонт основной арены. Сейчас клуб оформляет документы именно на сокольскую площадку. Работникам «Металлурга» сообщили, что вернуться на главный стадион области команда сможет не раньше сентября.







В чем тогда смысл открытия стадиона ко Дню города? В том, чтобы устроить показуху, организовать праздник, перерезать ленточку и забыть?

Напомним, что стадион «Металлург» в Липецке взялись реконструировать к чемпионату мира по футболу. Липецк претендовал на то, чтобы принять у себя одну из сборных-участниц турнира и предоставить ей свой стадион для тренировок. На реконструкцию были выделены более 100 миллионов рублей из федерального бюджета, минувшей весной к ним добавили еще 40 миллионов из городской казны.







Чемпионат мира в России уже идет полным ходом: все 32 сборные не только приехали в нашу страну, но некоторые уже и уехали – вылетевшие Саудовская Аравия. Египет, Иран, Марокко. А в Липецке продолжаются мытарства с реконструкцией.





