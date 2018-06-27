ПАО «Липецккомбанк» повысит эффективность бизнеса клиентов

ПАО «Липецккомбанк» представил новый банковский продукт на конференции «Участие малого бизнеса в закупках крупных предприятий». Участники встречи обсудили механизмы формирования эффективных отношений между предприятиями крупного и малого бизнеса. Мероприятие под патронажем мэра Липецка Сергея Иванова прошло в «Точке кипения» 21 июня.

Специалисты Липецкомбанка представили аудитории решение для предприятий-участников государственных и муниципальных закупок – электронные банковские гарантии*. Клиенты банка могут получить гарантии на сумму до 60 млн рублей и сроком до 3 лет без дополнительной необходимости открытия расчетного счета, предоставления поручительств или иных видов обеспечения. Срок оформления гарантии при наличии всех необходимых документов занимает не более одного дня, личное присутствие клиента в офисе банка – не обязательно.

«Электронные банковские гарантии – один из банковских продуктов, наиболее востребованных сегодня на рынке. Клиент Липецккомбанка в течение нескольких часов может получить решение о предоставлении банковской гарантии, что обеспечит исполнение гарантийных обязательств по контрактам, возврат авансов и, как итог, участие в закупках. Оперативность и доступность услуги повысит эффективность ведения бизнеса любого предприятия», - прокомментировала Светлана Ерохина, начальник Кредитного управления ПАО «Липецккомбанк».

*Электронная банковская гарантия выдается Головным банком ПАО Банк ЗЕНИТ.

ПАО «Липецккомбанк» выступает в статусе агента. Минимальная сумма комиссии 990 руб. за гарантию. Размер % ставки от 3,5% до 6,9% годовых зависит от суммы гарантии и вида гарантии. Залог и поручительство не требуется по сделкам до 15 млн руб., по сделкам свыше 15 млн руб. обязательно поручительство основных собственников бизнеса и/или связанных компаний или залог. Подробные условия по электронным банковским гарантиям представлены на сайте www.zenit.ru. ПАО Банк Зенит. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3255 от 16.12.2014. Представленная информация не является публичной офертой.

Информация:

ПАО «Липецккомбанк» (г. Липецк, рег. номер 1242) специализируется на кредитовании ЮЛ и ФЛ, обслуживании счетов ЮЛ и привлечении средств ФЛ во вклады. Головной офис и 21 дополнительный офис на территории Липецкой области, 1 филиал в г. Москве, 1 филиал в г. Туапсе, 1 операционный офис в г. Старый Оскол. По состоянию на 01.06.2018 величина активов банка по РСБУ составляет 20,8 млрд. руб. (141-е место в рейтинге по активам по версии Финмаркет. Интерфакс -100. Банки России на 01.04.2018), величина собственных средств – 2,7 млрд руб. Основным акционером с июня 2007 г. является ПАО Банк ЗЕНИТ (99,395 проц.).

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). По данным консолидированной отчетности Банковской группы по стандартам МСФО за 2017 год, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, составил 42,4 млрд рублей, активы – 253,7 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 149 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

«Точка кипения» - пространство для коллективной работы представителей сферы образования, науки, бизнеса, а также учёных, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков с целью обмена опытом, результатами деятельности, проработкой новых моделей регионального развития. Под эгидой Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» открылась в Липецке 4 апреля 2018 года. Липецк стал двенадцатым российским городом, подключившимся к проекту.