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13 минут назад

В Липецке состоялся исторический квест «1941. Заполярье»

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#игра #квест
В Липецке состоялся исторический квест «1941. Заполярье»

Игра организована Движением «Волонтеры Победы».

22 февраля в МУ «ГДМ «Октябрь» состоялся Всероссийский молодежный исторический квест «1941. Заполярье» организованный Движением «Волонтеры Победы».

Командам предстояло примерить на себя роль боевых спецгрупп, функция которых — обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления. Действовать спецгруппам предстояло строго согласно приказам из Штаба.

Командам проявили свою сплоченность, организованность, смекалку для выполнения приказов Штаба и обеспечить провал директивы № 21 Верховного главнокомандующего Вермахта, более известной, как план «Барбаросса», захват Мурманска и всего Кольского полуострова, который являлся одной из первоочередных задач немецкого командования.

Задания квеста помогли участникам узнать историю Великой Отечественной войны и погрузиться в атмосферу исторических событий.

По итогам квеста 1 место заняла команда Липецкого техникума сервиса и дизайна, 2 масто заняла команда гимназии №3 г.Грязи, 3 место команда Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий, сообщает паблик городского Дворца молодежи "Октябрь".
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#игра #квест

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