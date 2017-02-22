В Липецке состоялся исторический квест «1941. Заполярье»

Игра организована Движением «Волонтеры Победы».

22 февраля в МУ «ГДМ «Октябрь» состоялся Всероссийский молодежный исторический квест «1941. Заполярье» организованный Движением «Волонтеры Победы».



Командам предстояло примерить на себя роль боевых спецгрупп, функция которых — обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления. Действовать спецгруппам предстояло строго согласно приказам из Штаба.



Командам проявили свою сплоченность, организованность, смекалку для выполнения приказов Штаба и обеспечить провал директивы № 21 Верховного главнокомандующего Вермахта, более известной, как план «Барбаросса», захват Мурманска и всего Кольского полуострова, который являлся одной из первоочередных задач немецкого командования.



Задания квеста помогли участникам узнать историю Великой Отечественной войны и погрузиться в атмосферу исторических событий.



По итогам квеста 1 место заняла команда Липецкого техникума сервиса и дизайна, 2 масто заняла команда гимназии №3 г.Грязи, 3 место команда Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий, сообщает паблик городского Дворца молодежи "Октябрь".