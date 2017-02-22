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Туристические указатели в Липецке перевели с ошибками

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#указатель #туризм #английский
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Туристические указатели в Липецке перевели с ошибками

На одной табличке нашли сразу несколько ошибок.

В туристических указателях в Липецке нашли массу ошибок: названия местных достопримечательностей неправильно перевели на английский язык. - В Липецке решили сделать уличные указатели на английском языке, - отметило у себя на страничке в соцсетях одно из бюро переводов. - Бесспорно, это начинание достойно похвалы. Но в любом достойном начинании у нас принято экономить на переводчиках. Тут и Николай в странном написании, и грамматические ошибки... В общем, все как всегда. Напомним, 30 декабря в Липецке началась установка навигационных указателей к объектам культурного наследия и туристским объектам города. Инициатором выступило управление туризма администрации города Липецка при содействии Центра кластерного развития туризма Липецкой области и управления культуры и туризма Липецкой области. - Говорят, что театр начинается с вешалки, так и город, который рад гостям, должен начинаться с хорошего сервиса. Туристские навигаторы – один из способов сделать город удобным для изучения. На них размещены обозначения всех достопримечательностей Липецка: памятников, архитектурных объектов, соборов, музеев, парков. Указатели позволят гостям города лучше ориентироваться на улицах областного центра, и лишний раз напомнят горожанам о знаковых местах Липецка, - рассказала тогда теперь уже экс-начальник управления туризма и массовых коммуникаций администрации Липецка Мария Григорьева. Театр начинается с вешалки: в Липецке снова пошло что-то не так. Всего в городе установлено 65 туристских указателей. Но не все из них говорят о высоких культуре, сервиса и грамотности. - Вообще-то имена собственные не переводятся: то есть должно быть написано Nikolskaya, и не temple, а Nikolskaya church, - прокомментировали GOROD48 указатели лингвисты. - Поскольку temple - это храм, а church - это церковь. С музеем, в принципе, все так, единственное, что museum с маленькой буквы - обычно на указателях пишут с большой. Но название Nikolaos's вообще не понятное, мы такое еще нигде не встречали! Нужно переводить как Nikolskaya church: письменная форма имени при таком способе перевода - при транслитераци искажается минимально, в чем и заключается его основное преимущество. Лучше, если в переводном тексте название передается максимально близко к его оригинальному звучанию. Фото vk.com
7 828
#указатель #туризм #английский
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Комментарии (7)

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джорддджжик

20 минут назад
асфальт тает прям в месте со снегом никто не замечает, а если будут писать на английском на асфальте то глядишь лингвисты обратят на это внимание
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Однако

22 минуты назад
Не любят правду на городе 48 сразу удалили мой комментарий однако
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софочка

51 минуту назад
Что тут скажешь, если в Москве в метро станции обьявляют на "английском" так, что, аж, смешно))
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Володька

сегодня, 22:38
надо начинать с дорог и тротуаров
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.i.

35 минут назад
Исправляйте указатели, т.к. оккупационные власти будут довольны, если что)))
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.i.

35 минут назад
Исправляйте указатели, т.к. оккупационные власти будут довольны, если что)))
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.i.

36 минут назад
Исправляйте указатели, т.к. оккупационные власти будут довольны, если что)))
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