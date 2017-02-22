Туристические указатели в Липецке перевели с ошибками

На одной табличке нашли сразу несколько ошибок.

В туристических указателях в Липецке нашли массу ошибок: названия местных достопримечательностей неправильно перевели на английский язык. - В Липецке решили сделать уличные указатели на английском языке, - отметило у себя на страничке в соцсетях одно из бюро переводов. - Бесспорно, это начинание достойно похвалы. Но в любом достойном начинании у нас принято экономить на переводчиках. Тут и Николай в странном написании, и грамматические ошибки... В общем, все как всегда. Напомним, 30 декабря в Липецке началась установка навигационных указателей к объектам культурного наследия и туристским объектам города. Инициатором выступило управление туризма администрации города Липецка при содействии Центра кластерного развития туризма Липецкой области и управления культуры и туризма Липецкой области. - Говорят, что театр начинается с вешалки, так и город, который рад гостям, должен начинаться с хорошего сервиса. Туристские навигаторы – один из способов сделать город удобным для изучения. На них размещены обозначения всех достопримечательностей Липецка: памятников, архитектурных объектов, соборов, музеев, парков. Указатели позволят гостям города лучше ориентироваться на улицах областного центра, и лишний раз напомнят горожанам о знаковых местах Липецка, - рассказала тогда теперь уже экс-начальник управления туризма и массовых коммуникаций администрации Липецка Мария Григорьева. Театр начинается с вешалки: в Липецке снова пошло что-то не так. Всего в городе установлено 65 туристских указателей. Но не все из них говорят о высоких культуре, сервиса и грамотности. - Вообще-то имена собственные не переводятся: то есть должно быть написано Nikolskaya, и не temple, а Nikolskaya church, - прокомментировали GOROD48 указатели лингвисты. - Поскольку temple - это храм, а church - это церковь. С музеем, в принципе, все так, единственное, что museum с маленькой буквы - обычно на указателях пишут с большой. Но название Nikolaos's вообще не понятное, мы такое еще нигде не встречали! Нужно переводить как Nikolskaya church: письменная форма имени при таком способе перевода - при транслитераци искажается минимально, в чем и заключается его основное преимущество. Лучше, если в переводном тексте название передается максимально близко к его оригинальному звучанию. Фото vk.com