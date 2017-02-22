Липецкие летчики получили награды

Военнослужащие Липецкого авиацентра приняли участие в торжественном построении и награждении.

В честь Дня защитника Отечества в Липнцке сегодня прошло торжественное построение частей Липецкого авиацентра. Как сообщил помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Вдадимир Кахленко, во время построения был зачитан приказ Главнокомандующего Воздушно-космических сил, в котором он поздравляет с праздником ветеранов Вооруженных Сил и тех кто проходит службу. Также зачитан приказ начальника авиацентра о поощрении личного состава, согласно которого будут вручены грамоты и объявлены благодарности. В зале Липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино были вручены государственные и ведомственные награды военнослужащим центра, а также почетные грамоты от главы администрации Липецкой области. На сцене также прошло поощрение родителей военнослужащих проходящих службу по призыву. Матерям солдат вручены благодарственные письма командования авиацентра. Прошедший год в Липецком авиацентре был очень насыщенным и связан с решением ряда важных задач. В первую очередь - это изучение и опытно- войсковая эксплуатация новой и модернизированной техники-это самолетов: Су-30СМ, СУ – 24М, СУ – 25СМ. Продолжаются войсковые испытания нового многофункционального истребителя Су-35С. Шло обновление учебно- материальной базы учебного отдела. На центральных офицерских курсах прошли переподготовку и обучение около 1000 человек по 20 авиационным специальностям. Продолжена подготовка летного и инженерно-технического состава на новую авиационную технику самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35С и Як-130 Было проведено исследовательское летно-тактическое учение, где проверялись способы боевого применения новой и модернизированной авиационной техники, а также организация взаимодействия с использованием перспективных систем управления. Экипажи самолетов Су-24М, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31 выполнили полеты с дозаправками топливом в воздухе. Проведены учения эскадрилий, в ходе которых полеты ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков осуществлялись под прикрытием истребителей. Летчики авиацентра стали призерами всероссийских и международных соревнований «Авиадартс-2016» в номинациях штурмовой и истребительной авиации. Пилотажные группы «Соколы России», «Стрижи», и «Русские Витязи» показали свое мастерство и маневренные возможности отечественных истребителей во время патриотической акции «Служба по контракту-твой выбор!». Ими были успешно выполнены демонстрационные полеты на международных выставках в Китае, Иране и воздушном празднике в республике Беларусь, а также в различных городах Российской Федерации. Они стали участниками Международного военно-технического форума «Армия-2016», авиационный кластер которого действовал на территории одного из аэродромов авиацентра в подмосковной Кубинке. 9 мая 33 летных экипажа Центра стали участниками воздушного парада в честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По итогам 2016 года Липецкий авиацентр стал лучшим среди авиационных центров Военно-космических сил. При решении задач 2017 года основной акцент будет сделан на обеспечение безопасности полётов, повышение уровня методической подготовки командиров всех степеней, сохранение жизни и здоровья личного состава. В этом году Липецкий авиацентр будет решать важные задачи, связанные в первую очередь с изучением боевых возможностей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25СМ , подготовкой летного и инженерно-технического состава на новые и модернизированные авиационные комплексы поступающие на вооружение строевых частей Военно-воздушных сил. Свой профессиональный праздник высокими успехами в боевой подготовке встречает: авиационная группа под командованием полковника Николая Мышкина , центральные офицерские курсы, которыми руководит полковник Павел Пацевича, а также отделы и подразделения, где командирами являются: полковники Александр Гостев, Эдуард Занчурин, Александр Котов, подполковники Эдуард Алтухов, Вадим Аббясов, Владимир Зенякин, Владимир Лаптев, Александр Мыслинский.