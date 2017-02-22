Общество
16 минут назад
Липецкая вечЁрка: 22 февраля
Смерть школьницы от простуды, золотые дороги и дорогое ДТП.
Представляем вам обзор самых интересных и значимых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 22 февраля.
Чаще всего липчане сегодня хотели узнать подробности смерти школьницы от простуды. Девочку дома лечили от ОРВИ, но она скончалась
Бурный интерес вызвало сообщение насчет исчезновения двух подростков. Ребята пропали в селе под Липецком.
Активное обсуждение сегодня вызвала тема стоимости ремонта дорог в Липецке. Все больше понимаешь, что ходишь и ездишь по золоту.
Не менее живо липчане делились мнениями по поводу врезавшегося в столб «Мерседеса». Автоледи, видимо, родилась в рубашке, транспорт- наоборот.
А вот чаще всего прочитать липчане советовали о протесте местных водителей по поводу «Платона». Дальнобойщики устроили митинг.
Чаще всего липчане сегодня хотели узнать подробности смерти школьницы от простуды. Девочку дома лечили от ОРВИ, но она скончалась
Бурный интерес вызвало сообщение насчет исчезновения двух подростков. Ребята пропали в селе под Липецком.
Активное обсуждение сегодня вызвала тема стоимости ремонта дорог в Липецке. Все больше понимаешь, что ходишь и ездишь по золоту.
Не менее живо липчане делились мнениями по поводу врезавшегося в столб «Мерседеса». Автоледи, видимо, родилась в рубашке, транспорт- наоборот.
А вот чаще всего прочитать липчане советовали о протесте местных водителей по поводу «Платона». Дальнобойщики устроили митинг.