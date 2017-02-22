Общество

16 минут назад

Липецкая вечЁрка: 22 февраля

97
#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 22 февраля

Смерть школьницы от простуды, золотые дороги и дорогое ДТП.

Представляем вам обзор самых интересных и значимых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 22 февраля.

Чаще всего липчане сегодня хотели узнать подробности смерти школьницы от простуды. Девочку дома лечили от ОРВИ, но она скончалась

Бурный интерес вызвало сообщение насчет исчезновения двух подростков. Ребята пропали в селе под Липецком.

Активное обсуждение сегодня вызвала тема стоимости ремонта дорог в Липецке. Все больше понимаешь, что ходишь и ездишь по золоту.

Не менее живо липчане делились мнениями по поводу врезавшегося в столб «Мерседеса». Автоледи, видимо, родилась в рубашке, транспорт- наоборот.

А вот чаще всего прочитать липчане советовали о протесте местных водителей по поводу «Платона». Дальнобойщики устроили митинг.
97
#Обзор #события

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Охотинспектор, пытавшийся задушить мнимого браконьера, получил три года условно
#оружие
6
Охотинспектор, пытавшийся задушить мнимого браконьера, получил три года условно

сегодня, 16:38

Происшествия
Полицейские задержали похитителя дорогой детской коляски
#кража
4
Полицейские задержали похитителя дорогой детской коляски

сегодня, 14:57

Происшествия
В отношении резидента ОЭЗ «Липецк» таможня возбудила уголовное дело
#таможня #экономическая зона
2
В отношении резидента ОЭЗ «Липецк» таможня возбудила уголовное дело

сегодня, 14:50

Происшествия