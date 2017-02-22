Общество

40 минут назад

Липецкая область в ТОП-30 по продажам автомобилей

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#автомобили
Липецкая область в ТОП-30 по продажам автомобилей

В регионе на 1000 человек продается 9 новых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» по итогам 2016 года провело исследование рынка новых легковых автомобилей в субъектах РФ с учетом численности населения. В результате исследования был сформирован рейтинг 30 российских регионов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.

Согласно исследованию, самый высокий такой показатель в стране отмечен в столичных городах. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в прошлом году на тысячу жителей в среднем было продано 16 новых легковых автомобилей. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», Москва является крупнейшим региональным рынком (200,3 тыс. шт.), поэтому находится среди лидеров по продажам на тысячу жителей. А вот Санкт-Петербург по объему рынка уступает Подмосковью (85,6 против 97,5 тыс. шт.), но за счет меньшей численности населения (5,28 против 7,43 млн человек) оказывается выше него.

В Липецкой области на 1000 жителей приходится 9 проданных новых автомобилей. Регион - на 14 месте в ТОП-30.
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#автомобили

Комментарии (1)

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Вован

4 минуты назад
спасибо ОПК "за наше счастливое детство"
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