Начальник Липецкого авиацентра стал генерал-лейтенантом

Юрию Сушкову присвоено очередное воинское звание.

Указом президента России Владимира Путина начальнику 4 Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации (ГЦ ПАП ВИ МО РФ) генералу-майору Юрию Сушкову присвоено очередное воинское звание - генерал-лейтенант. Эту новость сегодня озвучил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.



Юрий Сушков родился 26 мая 1962 года в Волгоградской области. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (в 1983 году), Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина (в 2000 году).



Службу проходил на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, командира эскадрильи, заместителя начальника 4 ГЦ ПАП ВИ МО РФ, начальника филиала Военного учебно-научного центра ВВС – Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВУНЦ ВВС ВВА), заместителя ВУНЦ ВВС ВВА по летной подготовке.



Является заслуженным военным летчиком РФ. Имеет квалификацию летчик-снайпер. Кандидат технических наук. Общий налет – более 2400 часов. Освоил следующие типы авиационной техники: Л-29, МиГ-21,МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34.



Награжден государственными наградами.



Фото предоставлено Липецким авиацентом.