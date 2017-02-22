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Охотинспектор, пытавшийся задушить мнимого браконьера, получил три года условно

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#оружие
Охотинспектор, пытавшийся задушить мнимого браконьера, получил три года условно

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему государственному инспектору по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», виновного в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что вечером 17 ноября 2015 года госинспектор по охране диких животных, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел двигающийся по полю в Лев-Толстовском районе автомобиль. Полагая, что в салоне находятся браконьеры, с целью остановить их он без предупреждения произвел выстрел из гладкоствольного ружья по переднему колесу иномарки, в результате повредив дробовым зарядом шину. После чего, угрожая убийством водителю иномарки, направил в его сторону гладкоствольное ружье и применил к нему физическую силу - стал душить и бить головой об автомобиль.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений подсудимый не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор, назначив виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#оружие

Комментарии (1)

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Неавтофанат

52 минуты назад
Спиртным этот инспектор не злоупотреблял? На трезвую голову так агрессивно себя в поле не ведут, можно и до суда не дожить.
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