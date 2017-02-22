В Липецке готовы принять Петра Порошенко

Билет выписанный президенту Украины в Киеве здесь обещают продлить до Колымы.

Как сообщают информационные агентства, сегодня в Киеве радикалы распечатали огромный билет «Киев-Липецк» и изготовили большую конфету для владельца кондитерской фабрики и президента Украины Петра Порошенко, намекнув, чтобы он уезжал в Липецк.



Соотечественники президента, которые живут в Липецке откликнулись на инициативу радикалов и пришли под стены кондитерской фабрики «Рошен», где выставили пикет.



- Мы приглашаем Петра Порошенко, пусть приезжает, мы его за все отблагодарим, - рассказал GOROD48 руководитель землячества Донбасса в Липецкой области Сергей Черезов. – За то, что вынудил нас покинуть родину, за убийства детей, мирных граждан. Конечно, никто его в Липецке не оставит. Мы продлим его билет до Магадана. Пусть он проедет в тюремном вагоне, и увидит необъятную Россию через решетку, а потом на Колыме постарается искупить вину за убийства на Донбассе.