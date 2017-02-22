Общество

сегодня, 16:28

В Липецке готовы принять Петра Порошенко

2 539
#Петр Порошенко #"Рошен"
В Липецке готовы принять Петра Порошенко

Билет выписанный президенту Украины в Киеве здесь обещают продлить до Колымы.

Как сообщают информационные агентства, сегодня в Киеве радикалы распечатали огромный билет «Киев-Липецк» и изготовили большую конфету для владельца кондитерской фабрики и президента Украины Петра Порошенко, намекнув, чтобы он уезжал в Липецк.

Соотечественники президента, которые живут в Липецке откликнулись на инициативу радикалов и пришли под стены кондитерской фабрики «Рошен», где выставили пикет.

- Мы приглашаем Петра Порошенко, пусть приезжает, мы его за все отблагодарим, - рассказал GOROD48 руководитель землячества Донбасса в Липецкой области Сергей Черезов. – За то, что вынудил нас покинуть родину, за убийства детей, мирных граждан. Конечно, никто его в Липецке не оставит. Мы продлим его билет до Магадана. Пусть он проедет в тюремном вагоне, и увидит необъятную Россию через  решетку, а потом на Колыме постарается искупить вину за убийства на Донбассе.
2 539
#Петр Порошенко #"Рошен"

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хохол

30 минут назад
Хватит ныть, хочешь чтоб как на Украине было?
ответить

Российский бунт.

36 минут назад
Чем отличается Порошенко от Бори Ельцына. Ельцын растреливал законо избранный порламент , результат пришла к власти в России воровская хунта которая правит до сегоднешнего дня . А простые бесправные люди живут в нищите . А воры только повышают налоги для простых граждан. Захвотили все ресурсы государства которыми пользоватся кучка воров Чубайс и прочая сволочь .
ответить

Еще в рубрике

В Липецке готовы принять Петра Порошенко
#Петр Порошенко #"Рошен"
2
В Липецке готовы принять Петра Порошенко

сегодня, 16:28

Общество
Житель села пожаловался на нарушение в области недропользования
#Год экологии #Росприроднадзор
Житель села пожаловался на нарушение в области недропользования

сегодня, 15:36

Общество
В липецкой библиотеке собирают батарейки
#батарейка #Год экологии #библиотека
5
В липецкой библиотеке собирают батарейки

сегодня, 15:24

Общество