В липецкой библиотеке собирают батарейки

2017 год - Год экологии.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, там собрали за три месяца уже второй контейнер использованных батареек.



Все собранные батарейки сначала будут отвезены на полигон в Лебедянь, а оттуда - в Челябинск на предприятие, где они и будут переработаны.



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