Общество
47 минут назад
В липецкой библиотеке собирают батарейки
2017 год - Год экологии.
Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, там собрали за три месяца уже второй контейнер использованных батареек.
Все собранные батарейки сначала будут отвезены на полигон в Лебедянь, а оттуда - в Челябинск на предприятие, где они и будут переработаны.
Фото instagram.com
Все собранные батарейки сначала будут отвезены на полигон в Лебедянь, а оттуда - в Челябинск на предприятие, где они и будут переработаны.
Фото instagram.com
Антисоветчик
Одобрям
Неавтофанат