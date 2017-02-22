Общество

47 минут назад

В липецкой библиотеке собирают батарейки

3 166
#батарейка #Год экологии #библиотека
В липецкой библиотеке собирают батарейки

2017 год - Год экологии.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, там собрали за три месяца уже второй контейнер использованных батареек.

Все собранные батарейки сначала будут отвезены на полигон в Лебедянь, а оттуда - в Челябинск на предприятие, где они и будут переработаны.

Фото instagram.com
3 166
#батарейка #Год экологии #библиотека

Комментарии (3)

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Антисоветчик

40 минут назад
Чё-то, как-то не верится, скорее всего ограничится мусорным баком в близлежащем дворе. Просто если посмотреть на путь из Липецка до Лебедяни и далее в Челябинск, нехилая получается сумма. Кто будет платить?
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Одобрям

44 минуты назад
Одобрямыч
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Неавтофанат

10 минут назад
А на помойках собираются академические издания классиков!
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