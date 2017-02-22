Липчанам заблокировали доступ к товарам AliExpress

Часть лотов запрещена к показу.

Часть товаров сервиса AliExpress теперь недоступна для покупателей Липецкой области. В частности, потенциальные покупатели не могут ознакомиться с предложениями в разделе «Эротическое белье для женщин». Сервис мобильного приложения указывает, что «часть результатов поиска заблокирована согласно требованиям местного законодательства».



- Прокуратура Липецкой области оказывает содействие контролирующим органам в вопросах выявления и прекращения распространения демонстрации запрещенного в России контента и преступных предложений, - указала старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - К нас часто обращаются с жалобами граждане, и мы разбираемся в ситуацией, допустим, с дистанционной ночной торговлей алкоголем. Представляем позицию в суде. Но случаев с блокировкой части или всего сервиса AliExpress нами не рассматривался.



В свою очередь в Липецком отделении Роскомнадзора указали, что AliExpress был на повестке их дня, но совершенно по иному поводу.



- AliExpress попадал в поле нашего зрения по вопросу распространения товаров, содержащих изображения с пропагандой употребления наркотиков. Так, к оценке пятилистника на тех или иных товарах были привлечены эксперты, в том числе нарколог. Суд встал на сторону пользователя и заблокировал часть предложений, - уточнил начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и информационных технологий Роскомнадзора по Липецкой области Роман Бирюков.



Вместе с этим собеседник GOROD48 добавил, что отключение отображения части лотов могло произойти по серии причин. Во-первых, Роскомнадзор любого региона мог заблокировать магазин продавца и, соответственно, все его товары. Во-вторых, могла повлиять работа федерального закона о защите детей от вредящей им информации: в этот перечень могло попасть и неоднозначное эротичное белье. В-третьих, часть сервиса может быть недоступна из-за ограничений для публичных беспроводных сетей.