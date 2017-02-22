Общество

сегодня, 15:11

Липчанам заблокировали доступ к товарам AliExpress

7 757
#Блок #доступ #запрет
Липчанам заблокировали доступ к товарам AliExpress

Часть лотов запрещена к показу.

Часть товаров сервиса AliExpress теперь недоступна для покупателей Липецкой области. В частности, потенциальные покупатели не могут ознакомиться с предложениями в разделе «Эротическое белье для женщин». Сервис мобильного приложения указывает, что «часть результатов поиска заблокирована согласно требованиям местного законодательства».

- Прокуратура Липецкой области оказывает содействие контролирующим органам в вопросах выявления и прекращения распространения демонстрации запрещенного в России контента и преступных предложений, - указала старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - К нас часто обращаются с жалобами граждане, и мы разбираемся в ситуацией, допустим, с дистанционной ночной торговлей алкоголем. Представляем позицию в суде. Но случаев с блокировкой части или всего сервиса AliExpress нами не рассматривался.

В свою очередь в Липецком отделении Роскомнадзора указали, что AliExpress был на повестке их дня, но совершенно по иному поводу.

- AliExpress попадал в поле нашего зрения по вопросу распространения товаров, содержащих изображения с пропагандой употребления наркотиков. Так, к оценке пятилистника на тех или иных товарах были привлечены эксперты, в том числе нарколог. Суд встал на сторону пользователя и заблокировал часть предложений, - уточнил начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и информационных технологий Роскомнадзора по Липецкой области Роман Бирюков.

Вместе с этим собеседник GOROD48 добавил, что отключение отображения части лотов могло произойти по серии причин. Во-первых, Роскомнадзор любого региона мог заблокировать магазин продавца и, соответственно, все его товары. Во-вторых, могла повлиять работа федерального закона о защите детей от вредящей им информации: в этот перечень могло попасть и неоднозначное эротичное белье. В-третьих, часть сервиса может быть недоступна из-за ограничений для публичных беспроводных сетей.
7 757
#Блок #доступ #запрет

Комментарии (8)

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Марина

4 минуты назад
Я кошелек заказывала на этом сайте потрясающее качество пошива купила его за 502 рубля а в Армаде такой же стоит 2500 .
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невопрос

25 минут назад
страну растаскивают по кускам....а липчанам сексуальное белье подавай
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Липчанин

36 минут назад
Оставьте в покое Алиэкспресс.
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Все

48 минут назад
Пора заблокировать, запретить и обязать за все платить бугага о чем думают головозадые и заднеприводные не понять тока вот асфальт опять с приходом весны смыло.
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Труп Бланка

54 минуты назад
Пятиконечная звезда на стенах Кремля навевает мысли о пропаганде тяжелых наркотиков
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Ха-Ха

сегодня, 15:18
Данков заблокируйте! Там тротуарная плитка в виде пятилистника!
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серёга

36 минут назад
Вам там занятся не чем вот и придумывают всякую чушь.Дороги в липецке как после бомбежки а они труселя с лифчиками обсуждают.
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аня

46 минут назад
трусы что ли с растениями, да кто эту гадость употребляет, они без пропаганды сами знают. А у кого мозги на мести, само понимают. Заняться правда нечем что ли...
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