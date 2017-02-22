Липецкие школьники рассказали о своих героических папах и дедушках

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества, ученики школы №47 города Липецка поучаствовали в Всероссийской акции, которую организовало Российское движение школьников.

«Прошли классные часы, на которые ребята приносили памятные для их семьи вещи и рассказывали о своих Героях-отцах, дедушках, которые в разное время гордо отстаивали и защищали нашу Родину.

Например, папа Данила из 8а, более 20 лет служит в системе ФСИН, награждён медалью за службу на Кавказе, является ветераном боевых действий.



Папа Ани из 7а-военный лётчик, который принимал участие в военных действиях в Афганистане и Чечне, а памятной вещью стал офицерский парадный ремень.



Ученик 9б класса Вова рассказал о своём дедушке, который во время Великой Отечественной войны перевозил продовольствие по "дороге жизни" в блокадный Ленинград. Награжден медалями "За отвагу" и "За оборону Ленинграда".



Лиза из 8 а рассказала о своём дедушке, который во время войны был врачом и спасал жизни.

Эта акция прошла очень душевно, ведь Герои - они совсем рядом, это наши отцы, дедушки, братья», сообщает в группе липецкого отделения российского движения школьников.