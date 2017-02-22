Липецк получил деньги на технику для уборки улиц

Депутаты Липецкого городского Совета сегодня на сессии утвердили пакет изменений в Бюджет города Липецка на 2017 год и двухлетний плановый период. По доходам казна увеличилась до 9 миллиардов 887 миллионов рублей, по расходам – до 10 миллиардов 347 миллионов. Дефицит составил 460 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, муниципалитет получил от региона и федерального центра 27 миллионов рублей на покупку спецтехники для уборки улиц, 94 миллиона – на повышение зарплат работников образования и культуры, 41 миллион – на дополнительное финансирование школ и детских садов, а также 38 миллионов рублей на строительство школы в 29 микрорайоне. Одновременно из бюджета «вычеркнули» около 18 миллионов на ремонт дорог. Контракты, которые предполагалось оплатить на эти деньги, были закрыты в декабре прошлого года.

При этом в рамках изменений было зафиксировано снижение собственных доходов муниципалитета. Из-за уменьшения нормативов отчисления топливных акцизов в 2017 году в казну не поступят почти 23 миллионов рублей, что увеличило ее дефицит.

Одновременно в пакете поправок предусмотрели перераспределение 174 миллионов рублей из остатков на городских счетах (формально записываются в дефицит бюджета), а также 107 миллионов, которые высвободились в результате оплаты реконструкции школы №59 «Перспектива» за счет федеральной казны в декабре 2016 года. Эти деньги направили на переселение из аварийного жилья, строительство школы в 29 микрорайоне и закупку оборудования для нее, строительство сетей электроснабжения в 30, 31 и 32 микрорайонах, капремонт системы вентиляции в ДС «Звездный» и другие цели.

В процессе обсуждения поправок депутаты обратили особое внимание администрации Липецка на эффективность использования бюджетных средств. В частности, вице-спикер Николай Двугрошев отметил, что в этом году город получил почти миллиард рублей на дорожные ремонты и строительство. Потратить эти средства, по его словам, необходимо так, чтобы в следующем году на улицах Липецка не было такого количества ям, как в настоящий момент. Коллегу в этом вопросе поддержал и председатель горсовета Игорь Тиньков.

Помимо этого парламентарии в очередной раз задали вопрос, почему в перечне мероприятий, на которые перераспределили бюджетные деньги, нет мер по ликвидации подтопления района Опытной станции. Ранее на публичных слушаниях администрация заверяла, что с первыми же корректировками деньги на эти цели найдутся. На это вице-мэр Андрей Шорстов заявил, что ситуация в ближайшее время будет изучена с проектировщиками, чтобы для определиться с объемами работ.