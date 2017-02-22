Общество

сегодня, 14:56

На дорогах области в праздничные дни будут ловить пьяных водителей

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#ГИБДД
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На дорогах области в праздничные дни будут ловить пьяных водителей

Усиленные наряды автоинспекторов будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей для выявления нетрезвых за рулем.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.


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#ГИБДД
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Комментарии (1)

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Мент мне можно

31 минуту назад
Не волнуйтесь, проездной полтинник, всем доброго пути, бабос иметь при себе.
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