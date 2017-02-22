сегодня, 14:56
На дорогах области в праздничные дни будут ловить пьяных водителей
Усиленные наряды автоинспекторов будут уделять внимание проверке максимально возможного числа водителей для выявления нетрезвых за рулем.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Мент мне можно