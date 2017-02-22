Полицейские задержали похитителя дорогой детской коляски

Задержанный ранее был судим за кражу.

21 февраля в полицию обратилась 21-летняя жительница Липецка с заявлением о том, что из подъезда дома по улице Бачурина похищена детская коляска стоимостью 15 000 руб.



В результате проведённых мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый за кражу 26-летний липчанин. При задержании у подозреваемого изъята похищенная коляска. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.