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Полицейские задержали похитителя дорогой детской коляски

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#кража
Полицейские задержали похитителя дорогой детской коляски

Задержанный ранее был судим за кражу.

21 февраля в полицию обратилась 21-летняя жительница Липецка с заявлением о том, что из подъезда дома по улице Бачурина похищена детская коляска стоимостью 15 000 руб. 

В результате проведённых мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый  за кражу 26-летний липчанин. При задержании у подозреваемого изъята похищенная коляска. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
369
#кража

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