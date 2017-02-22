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Настроение женщин им неподвластно
Так утверждают ученые.
Эксперты назвали самое сложное испытание для каждой женщины. Это настроение, которое может меняться у представительниц прекрасного пола абсолютно без причин. Оно имеет свойство меняться независимо от ее желаний.
Когда у дамы нет настроения, она пытается найти причину этого и находит ее в любой ситуации или действии окружающих ее людей. В этом случае облегчение может наступить после ссоры или рыданий.
Эксперты также рассказали о нескольких факторах, которые могут сказываться на настроении женщин. Главной причиной в данном случае является хроническое недосыпание. Если женщина постоянно находится на работе, а дома занимается бытовыми делами, у нее не остается времени на продуктивный отдых, что приводит к нервным расстройствам.
Психологи рекомендуют женщинам воспринимать плохое настроение как ненастную погоду и переждать, занимаясь любимым занятием, отдыхом, пересмотром любимого фильма. Следует помнить, что плохое настроение пройдет и на смену ему придут более приятные эмоции.
Вместе с этим, как сообщает «Петербургский дневник», ученые указали на список продуктов, которые способны повысить настроение. Так, дамам стоит сделать упор на свежие овощи и фрукты. Их ежедневное употребление положительно скажется не только на общем состоянии организма, но и настроении. Ученые утверждают, что достаточно употреблять их в течение двух недель, чтобы почувствовать результат.
Когда у дамы нет настроения, она пытается найти причину этого и находит ее в любой ситуации или действии окружающих ее людей. В этом случае облегчение может наступить после ссоры или рыданий.
Эксперты также рассказали о нескольких факторах, которые могут сказываться на настроении женщин. Главной причиной в данном случае является хроническое недосыпание. Если женщина постоянно находится на работе, а дома занимается бытовыми делами, у нее не остается времени на продуктивный отдых, что приводит к нервным расстройствам.
Психологи рекомендуют женщинам воспринимать плохое настроение как ненастную погоду и переждать, занимаясь любимым занятием, отдыхом, пересмотром любимого фильма. Следует помнить, что плохое настроение пройдет и на смену ему придут более приятные эмоции.
Вместе с этим, как сообщает «Петербургский дневник», ученые указали на список продуктов, которые способны повысить настроение. Так, дамам стоит сделать упор на свежие овощи и фрукты. Их ежедневное употребление положительно скажется не только на общем состоянии организма, но и настроении. Ученые утверждают, что достаточно употреблять их в течение двух недель, чтобы почувствовать результат.