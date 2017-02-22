Происшествия
сегодня, 14:50
В отношении резидента ОЭЗ «Липецк» таможня возбудила уголовное дело
ООО «Промышленные технологии» обвиняют в причинении государству ущерба в размере 15 млн рублей.
Липецкая таможня возбудила в отношении ООО «Промышленные технологии», резидента ОЭЗ «Липецк», дело по ст. 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»). По данному делу ущерб составляет 15 млн рублей. Но взыскать его не с кого - по словам сотрудницы Липецкой таможни Ирины Вдовиной, нет ни документов, ни лиц, которые можно опросить в качестве свидетелей: завод по производству светопрозрачных конструкций в федеральной зоне не работает.
- Собственники предприятия завезли производственную линию из Германии. Однако так как этот резидент в особой экономической зоне так и не заработал, а потом ушел в процедуру банкротства, он потерял право на льготу по беспошлинному провозу оборудования, - сообщила Ирина Вдовина.
По словам замдиректора управляющей компании ОЭЗ «Липецк» Алексея Истомина, банкротство ООО «Промышленные технологии» привело к тому, что теперь администрация УК решает, что делать с имущественным комплексом несостоявшегося инвестора. Так как этот объект с земельным участком теперь принадлежит банку «ЛКБ», с его руководством идут переговоры о возможной его сдаче в аренду управляющей компании, которая желает создать на базе предприятия первый экстерриториальный индустриальный парк. Которым впоследствии на взаимовыгодных условиях смогут пользоваться другие резиденты зоны.
Кстати, в ОЭЗ «Липецк» не заработало ни одно из трех липецких предприятий, которые завел в зону ее предыдущий гендиректор Владимир Лаврентьев.
Не пошли дела у ООО «Липецкий полиграфкомбинат» (этот резидент заявил об инвестициях в производство упаковочных материалов и широкого спектра полиграфической продукции в объеме 7,3 млрд рублей) - предприятие находится в стадии банкротства. К активам полиграфкомбината имел прямое отношение скандально известный липецкий предприниматель Михаил Пахомов, насильно вывезенный из города по указанию первого гендиректора зоны Сергея Красовского и погибший в результате стычки с похитителями.
На уровне фундамента остановилось возведение завода светодиодных светильников - ООО «Производственное объединение ЭНЕРКОМ» (одним из учредителей которого был скандально известный бывший председатель департамента экономики мэрии Липецка Сергей Стрельцов) - собственники предприятия так и не смогли найти заявленные в бизнес-плане 215 млн рублей инвестиций.
- Собственники предприятия завезли производственную линию из Германии. Однако так как этот резидент в особой экономической зоне так и не заработал, а потом ушел в процедуру банкротства, он потерял право на льготу по беспошлинному провозу оборудования, - сообщила Ирина Вдовина.
По словам замдиректора управляющей компании ОЭЗ «Липецк» Алексея Истомина, банкротство ООО «Промышленные технологии» привело к тому, что теперь администрация УК решает, что делать с имущественным комплексом несостоявшегося инвестора. Так как этот объект с земельным участком теперь принадлежит банку «ЛКБ», с его руководством идут переговоры о возможной его сдаче в аренду управляющей компании, которая желает создать на базе предприятия первый экстерриториальный индустриальный парк. Которым впоследствии на взаимовыгодных условиях смогут пользоваться другие резиденты зоны.
Кстати, в ОЭЗ «Липецк» не заработало ни одно из трех липецких предприятий, которые завел в зону ее предыдущий гендиректор Владимир Лаврентьев.
Не пошли дела у ООО «Липецкий полиграфкомбинат» (этот резидент заявил об инвестициях в производство упаковочных материалов и широкого спектра полиграфической продукции в объеме 7,3 млрд рублей) - предприятие находится в стадии банкротства. К активам полиграфкомбината имел прямое отношение скандально известный липецкий предприниматель Михаил Пахомов, насильно вывезенный из города по указанию первого гендиректора зоны Сергея Красовского и погибший в результате стычки с похитителями.
На уровне фундамента остановилось возведение завода светодиодных светильников - ООО «Производственное объединение ЭНЕРКОМ» (одним из учредителей которого был скандально известный бывший председатель департамента экономики мэрии Липецка Сергей Стрельцов) - собственники предприятия так и не смогли найти заявленные в бизнес-плане 215 млн рублей инвестиций.
гостья
жора