Школьница умерла после визита к врачу

Заведено уголовное дело.

13 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городе Уяре в жилом доме скончалась 14-летняя девушка, указывает СУ СК РФ по Красноярскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



В середине декабря 2016 года 14-летняя девушка, катаясь на ледяной горке в городе Уяре, упала и ударилась, после чего стала жаловаться родственникам на боль в области тазобедренного сустава. 9 февраля, когда боль усилилась, девушка обратилась за помощью в Уярскую центральную районную больницу, где ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение. 13 февраля несовершеннолетняя скончалась.



В настоящее время назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления причинно-следственных связей между действиями (бездействием) врачей и наступлением последствий в виде смерти, своевременности и качества оказания медицинской помощи девушке, для этого следователями также изъята медицинская карта пациентки. Расследование уголовного дела продолжается.